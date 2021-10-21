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中職／徐若熙關機拚百K　味全龍邀江宏恩開球

▲味全龍徐若熙。（圖／味全龍提供）
▲味全龍徐若熙。（圖／味全龍提供）

記者黃泓哲/綜合報導

2021-10-21 19:03:41

本周五22日，味全龍少年強投徐若熙將在天母棒球場進行今年最後一場先發，這也是他個人生涯首個賽季的最後一場比賽，目前他距離100 K僅差6K，當日前1,000名進場球迷，球團將免費發放「每日C挺徐若熙三振K板」，歡迎所有喜愛若熙的球迷朋友們，能一起進場為他加油，一起高舉KKK。同時，為了迎接這場賽事，球團也特別邀請藝人江宏恩到場開球，希望能帶領球隊飛龍在天，在天母拿下勝利。

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味全龍少年強投徐若熙，生涯首個賽季、教練團原訂投球局數在百局後關機，

但教練團考量他自去年底投球至今都沒有休息，儘管賽季因為疫情延長，但教練團為了保護這位未來王牌，因此決定讓他提早關機，本周五在天母主場迎戰富邦悍將，將是他個人首賽季的最終戰。

徐若熙生涯賽季首年，交出76.2局、94次三振、防禦率3.05的成績單，週五不僅有機會下修防禦率，更將挑戰單季百K個人紀錄。今年開季就展現不凡K功的他，生涯初登板就成為中職史上第1位開局11個出局都投出三振的投手，單場11K的他也成為中職史上第2位本土投手初登板投出10K以上投手，緊接著前3場出賽，26次奪三振，也打破本土投手生涯前3場出賽最多奪三振記錄，後續在球隊投球數的限制保護下，終於在8月8日迎來生涯首勝，更寫下破聯盟記錄的開局連續8打席奪三振。

味全龍22日將邀請台灣知名戲劇《飛龍在天》男主角江宏恩到場開球，陣中不少選手不僅是他的學弟，他自己也是張泰山教練所率領的明星棒球隊成員，因此自然也以身為龍迷感到光榮。周五，他將穿上14號球衣進行開球，江宏恩說：「因為老家地址、國小座號和第1件打球的球衣都剛好是14號，因此覺得和這個號碼特別有緣。」屆時希望能開出精采好球和味全龍隊一起飛龍在天。

22日起，味全龍主場也將開放餐飲販售，為迎接徐若熙本季關門戰，週五進場前1,000位球迷朋友，味全龍球團將免費發放「每日C挺徐若熙三振K板」，此外，入場球迷朋友只要在味全龍FB粉絲團百Ｋ集氣活動貼文下留言「我喝每日C，集氣挺徐若熙生涯百K 」並hashtag徐若熙和每日C，活動當天至貝納頌咖啡館出示手機留言完成畫面，就有機會獲得限量500瓶的每日C 100%柳橙汁一瓶，邀請球迷朋友一起喝每日C，一起為若熙加油。喜愛少年強投徐若熙的球迷朋友們千萬不要錯過，一同進場與我們集氣應援，迎接若熙百K紀錄。

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