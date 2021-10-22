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獨／城中城過半同意都更 盼市府先協助拆除

▲高雄市鹽埕區府北路城中城大樓相當破敗，被當地人稱為「鬼樓」。（圖/讀者提供）
▲高雄市鹽埕區府北路城中城大樓相當破敗，被當地人稱為「鬼樓」。（圖/讀者提供）

記者何哲欣/專題報導

2021-10-22 08:16:00

城中城閒置已久，外界質疑因大樓產權複雜，難以都更。不過一名住戶透露，城中城地主約一百多人，經兩年多收購，已獲過半地主同意都更，原訂9月底送件，無奈還是慢了火神一步，46人生命遭吞噬，讓人感慨。

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《Nownews》找到協助城中城整合地產的公司，知情人士也證實，9月底要送件了，因有住戶臨時要加入，於是再把送件時間延到雙十節後。「那阿桑上禮拜來跟我們談，當天下大雨，她離去時把雨傘忘在公司，結果現在人走了，傘還放在我們這裡，我們也不知道怎麼辦……」

城中城最特殊之處，是地上權與土地所有權人分開，40年前五大家族買地開發，但只出售地上權，再經多年演變，目前的所有權人，根據根據市府內部資料，地主有110人、其中11人有地無屋，屋主有376人，其中271人有屋無地。

不過若根據大樓內部資料，城中城土地8百多坪，地主約140人；建物約6千坪，約470住戶。兩筆資料數字有落差，但也更凸顯城中城產權複雜的問題。

▲城中城大樓資訊（圖／今日新聞製圖）
▲城中城大樓資訊（圖／今日新聞製圖）
▲城中城大樓產權（圖／今日新聞製圖）
▲城中城大樓產權（圖／今日新聞製圖）
一名劉姓住戶說，城中城產權複雜是事實，部份住戶僅有地上權，擔憂都更後權利受損，對都更有疑慮，不過經兩年多來的溝通，已有過半的土地所有權人同意都更。劉姓住戶喊話，若要加速都更，建議市府先協助拆除大樓。

鹽埕區府北路上，緊鄰著城中城大樓的「馥寓」，牆面全白，與燒得焦黑的城中城大樓，在陽光下形成強烈對比。再繼續往旁邊走，隔著七賢二路對面的「仰德灣」大樓，預計2023年6月完工。

城中城內的套房，一戶約7、8坪，30年前曾要價120萬元，現在一戶不到50萬元還乏人問津。但馥寓一坪約22萬元，仰德灣每坪更是上看3字頭。說鹽埕區已經沒落，還是有居民不服氣。

城中城荒廢多年，被形容是高雄第一鬼城，正如它的名稱，多少帶著對現代高雄的諷刺。不過一把火燒出了城中城的管理問題，也燒出了鹽埕區浴火重生的機會。

府北社區發展協會成員、在當地開咖啡廳的老闆說，「鬼城」是外地人士亂貼的標籤，鹽埕區也沒有外界想像的這麼糟，如果城中城的問題能解決，毒瘤剷除後，鹽埕區還是可以恢復成珍珠。

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