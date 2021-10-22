影／城中城拆不拆？都更專家提兩案當範例

我是廣告 請繼續往下閱讀
他提醒，城中城過去長期遭閒置，若市府現階段暫無拆除打算，接下來還是要再度面臨管理問題，以防又成治安死角。
房市專家Sway也質疑，一方面說城中城結構沒問題，一方面又說要都更，是自相矛盾，若大樓長期閒置就要都更，全台空屋率這麼高，早就有一堆要都更。他認為市府應先加強督察，加強治安管理，該罰的都先罰一罰。
城中城產權複雜，40年前完工時，是採土地與房屋分開出售，經過多年演變，屋主地主結構更加紊亂。根據市府內部資料，城中城地主有110人，屋主376人，地主其中有11人是有地無屋，屋主則有271人有屋無地。
丁致成說，城中城的產權複雜度，在全國的排名可說數一數二，若中長期規劃要拆除重建城中城，根據《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，危老大樓重建須有土地及建物所有權人百分之百同意，幾乎是不可能任務，相反地，若依《都市更新條例》，不論是要公辦或民辦都更，只需要多數決，成功機會比較大。
他舉台北市大同區的「斯文首善」為例。斯文首善是全國首例公辦都更，今年10月即將完工，過去斯文里居們也多屬弱勢，政府編列預算後收購土地重建大樓，類似社會住宅能安置中低收入戶，建議高雄市府也自己發動都更，同樣有利安置城中城大樓原有住戶。
若要走拆除途徑，丁致成說，台南市中西區的河樂廣場，可以當城中城未來的參考範本。
河樂廣場過去是中國城大樓，是台南在80年代的繁華指標，大樓內有商城、有住宅，產權複雜，但市區沒落後，大樓閒置，被譏諷是都市之瘤，跟現在的城中城一模一樣，最後台南市府決定區段徵收，把中國城土地變廣場公園用地，大樓未完全拆除仍保留樑柱，再經設計後，成了市民戲水玩耍的好去處。
鹽埕區已不如當年繁華，開發新市區、重建城中城大樓，對高雄市府都是虧本生意。丁致成說，都市重整本來就不容易，不能只看利益，要從公益出發，因此需要執政者的勇氣與決心，也需要時間，再搭配住宅政策、仔細規劃未來願景，只要有明確方向，「要解決都市之瘤不是不可能。」