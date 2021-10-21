這些原因支撐 星展銀估金價明年上半年有機會見2000美元
隨著通膨水準上升，也可望支撐國際金價表現。星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉（21）日指出，雖然現在美元稍強，會對黃金造成一些壓力，但目前通膨壓力相對較高，實質利率處於負值，環境對黃金還是有利的，預估明年第1季至第2季之間，金價有機會再衝上2000美元大關。
記者顏真真/台北報導
2021-10-21 19:36:50
根據星展集團的量化模型，黃金目前相對美元、公債殖利率和通貨膨脹的交易價格低於合理水準。以目前的金價而言，投資人尋求長期投資組合避險，藉以分散因美元疲軟、負利率、高通膨和外部風險事件帶來的風險。
陳昱嘉分析，即便目前美國聯準會（Fed）政策利率依舊維持在趨近於零的水準，但聯準會已明確溝通縮減資產購買計畫，可望避免市場緊縮恐慌，預期美國聯準會今年11月或12月就會宣布減碼量化寬鬆措施。
不過，美國及歐洲的經濟重啟，推升了經濟成長和通膨，陳昱嘉提到美國通膨上升與聯準會縮減QE將支撐美元表現，預估年底前美元指數會達到94.5， 明年第一季會到96，之後會緩步走貶。
雖然現在美元稍強，對黃金造成一些壓力，但陳昱嘉也提到，目前通膨壓力相對較高，實質利率處於負值，加上預期明年下半年美元指數會較弱勢，環對黃金還是有利，因此，預期明年第一季至第二季之間，金價有機會再衝上2000美元大關。