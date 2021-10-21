邵庭砸千萬開火鍋店　曝年收破億秘訣

近年因疫情因素，宅經濟趨勢看漲！「電商女帝」邵庭每年銷售網站平台營業額破億，將朝2億目標邁進，今（21）日宣布再砸千萬，開設占地120坪的火鍋店「涮辛酸」，短短一個半月內，從店面裝潢到餐飲設計一次完成，忙到頻冒白髮，她坦言這期間每天平均只睡3小時，所幸老公沒抱怨，不過兩人的生子計畫無限往後推，只能把副業當小孩，「很努力一年生一個」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邵庭表示對火鍋店餐點很要求，尤其是冰淇淋選擇要多元。(圖／POPOLA x nininono提供)

邵庭自認是「被演藝圈耽誤的服務生」，年輕時從咖啡聽、運動酒吧、義式餐廳、甚至創意料理餐廳的服務生都當過，至少做了7、8年以上時間，這次開火鍋店，算是一圓夢想，她認為當服務生最重要的訣竅，就是要記住每位客人的喜好，所以現在凡事親力親為，每晚都會去店裡坐鎮，了解消費者對餐飲的喜好。





▲邵庭小露蠻腰，對生子暫時沒有計畫。(圖／POPOLA x nininono提供)

台灣邁入冬季，吃火鍋正是好時機，被問到預期試營運多久，能夠打平業績，邵庭樂觀以待，「做事情沒有期待有任何回報」。擔憂疫情攪局，她心裡有點害怕，卻早就做好準備，有自己的中央廚房，可以熬煮湯頭、未來同時線上販售火鍋料，算是有個備案。但話鋒一轉，她自曝為開店頭髮都變白了，連磨牙也很嚴重！每次照鏡時都發現新冒出的白頭髮，希望火鍋店趕快上軌道，不須再煩惱。





電商進入雙11熱季，眾人爭搶商機，邵庭說，無論是在演藝工作、電商或是剛開的火鍋店，做任何事業都很開心，擔任攝影師的老公，接下來要去拍戲3個月，她自嘲要過偽單身生活，剛好可以巡視火鍋店取暖。





邵庭也透露如何能擁有上億營業額的秘訣，家裡養著許多貓狗的她，起初接觸直播，單純分享寵物日常生活，為了讓毛小孩吃得更健康，她開始學會做鮮食，並將這些食品做成產品，分享給許多粉絲，因為有自己的中央廚房，懂得把關品質，對於負評親自解釋不會逃避，逐漸獲得網友信任，也因此成為許多毛小孩爸媽信任的品牌。如今邵庭事業版圖越做越大，甚至將事業重心從演藝圈移往電商，販售產品擴及美食、女性保養品及電器，經營的POPOLA網站年收入如今已突破億元，邵庭認為打造值得信任的品牌，才是經營事業唯一不敗法則。



