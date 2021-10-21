訪視8歲小妹妹新家 陳其邁：結合社福資源展開新生活
高市城中城大火造成不少住戶無家可歸，大家所關心8歲傷者小妹妹與媽媽看了幾個處所，並選中其中一處，包括周遭環境市府都仔細確認。對此，市長陳其邁今(21)日特別來看8歲小妹妹與媽媽的新家。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-21 20:22:27
陳其邁表示，這間附有家具、家電的大套房，他們一看就很滿意。市府也特別準備了幾項家電，包含電視、桌燈、電風扇做為入厝禮。
陳其邁也強調，社會局社工將繼續給予陪伴，市府全力協助、結合社福資源，助他們住得更舒適安心、順利展開新生活。而他個人認為，以人為中心、以家庭為中心，社福、住宅、就業、法律問題，市府都會持續一一協助城中城傷者、或亡者家屬解決。
至於傷患部分，目前加護病房有9位、一般病房有15位，出院19位。醫療專家小組，由長庚醫院副院長林孟志教授擔任召集人，每天都會針對個案的身體狀況做討論，目前恢復情形都還不錯。
其次，在善款部分，累計到今天下午15時止，1014城中城火災事故案指定捐款共計8894筆，總計2億419萬1213元。
陳其邁也特別在臉書上感謝社會大眾對於罹難者家屬、傷患及住民的關心，他再一次的表達十二萬分的感謝。而善款的運用，也會公布詳細規劃，並解決住民安置、撫慰相關問題。