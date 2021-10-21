遭爆網黑陳柏惟IP來自中山大學 校方證實：有可疑分享器
台灣基進立委陳柏惟罷免案進入最後倒數，民進黨立委蔡易餘指PTT上有一組特定IP用不同帳號攻擊陳柏惟，經查來自中山大學的翠亨宿舍。中山大學今（21）日晚間表示，該校下午已前往宿舍查找可能發生資安事件的電腦設備，初步發現疑似資安漏洞的分享器，後續將進一步釐清並全力配合檢警調查。
記者林莞茜／綜合報導
2021-10-21 20:21:49｜2021-10-21 20:28:27
民進黨立委蔡易餘爆料稱，他在PTT上發現有一組特定的IP，透過散播不實消息造謠抹黑陳柏惟，而這網域來源在中山大學翠亨宿舍。蔡易餘說，這一組特定IP，用A、B、C、D以及F開頭的帳號在攻擊陳柏惟，他質疑這會是一個刪Q公民團體有辦法可以處理的嗎？還是其實這些操作後面都是政黨成為幕後的指揮？
蔡易餘也說，造謠陳柏惟任用三等親對公督盟說謊的id ，昨晚已刪文，而且還把暱稱改成「被盜帳號了」，他認為這是一個集團有組織性地在鬥爭陳柏惟，中山大學只是跳板，事實上來自中國。
有關網黑帳號出自中山大學一事，晚間中山大學表示，目前刑事局已接受蔡易餘的報案，請檢察官偵辦並調查帳號盜用路徑。下午已前往宿舍查找可能發生資安事件的電腦設備，初步發現疑似資安漏洞的分享器，而此分享器是學生自行在網路上加裝，要分享給自己的手機的網路。有關網路攻擊，中山大學稱後續將進一步釐清並全力配合檢警調查。