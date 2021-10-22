影／從打敗顏家到面臨罷免！3Q哥陳柏惟從政路回顧

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陳柏惟剛上任時，曾在《NOWnews今日新聞》專訪時表示，自己要從會說話變成會做事的台獨，他在質詢台上，總以鏗鏘有利的台語進行，也博得不少選民認同，先前和因此和國防部長邱國正槓上，質詢過程中雙方一言一語，場面相當火爆。亦或是在NOWnews的修憲論壇上，直接在現場和國民黨立委陳玉珍等人就制憲議題進行大辯論，毫不掩飾個人態度和立場，而他往往也因直接了當的直球對決，成為外界關注的焦點。
但也因為這種獨特問政風格，引來部分民眾以及選民的質疑，認為他提出的中火停機、當選後在霧峰買房的政見都跳票，且言行粗魯還說自己很會打架，又不關心選區又不關心選區等等爭議，引來不滿陳柏惟的民眾們，成立罷免團體「刪Q總部」，在今年2月向中選會提案，全面啟動「刪Q行動」，要罷免陳柏惟。
做為台灣基進唯一的立法委員，陳柏惟強調任內爭取到超過6億8000萬的經費，推動護照、正名台灣，但依舊止不住罷免團體的憤怒，在提案罷免的第一階段，就已拿到5000多份的領銜人名冊送交中選會。
依照公職人員選舉罷免法規定，陳柏惟的罷免同意票門檻為7萬3744人，只要超過這數目的人「同意罷免」，陳柏惟將自公告日起解除職務。不過，這場罷免案，不只是驗收陳柏惟這一年多來的政治成績單，似乎還演變成兩大政黨之爭，2022年的前哨戰，就看23日誰會勝出。