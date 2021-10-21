枋寮好滋味進駐百貨　數位轉型線上線下都好買

為推廣枋寮在地的好味道，由屏東知名品牌芳興莊園、村長的水果、禾興農場、平田永序農場、饗魚樂、龍炭烤、竹源薑母鴨、阮家茶坊天空餐廳、蘭欣辣汗花果休閒農場、椰們餐酒館、阿達漁港餐廳、TC巧舖、竹林有機農場、A咖、家香豬與搖滾雞組成的數位群聚品牌「枋寮940」，今（21）日進駐屏東太平洋百貨美食街開設「枋寮940神農物產館」。
記者陳美嘉／屏東報導
2021-10-21 20:40:02
「枋寮940神農物產館」即日起至11月19日進駐百貨美食街，群聚領導人芳興莊園陳潔芳說，特別感謝經濟部中小企業處，在疫情期間，輔導實體店從線下走到線上，更在疫情緩和時，輔導從線上走到線下，進駐屏東指標百貨。
物產館集結各式不同風味的枋寮好滋味，包含有全國薑母鴨競賽季軍的竹源薑母鴨獨門個人鍋、優質港邊炭烤品牌龍炭烤馬告鹹豬肉、阮家茶坊天空餐廳金牌蜂蜜淋龍膽石斑膠原蛋白法式霜淇淋；輸歐盟漁產品養殖場登錄合格的饗魚樂，提供產地直送的龍膽石斑魚湯等。
枋寮940由11個知名品牌組成，不只進駐百貨商場，也發表「街口美食暨枋寮940物產地圖」，街口支付副總黃峰昶指出，枋寮不只是經典小鎮，更是台灣319鄉中的數位領頭羊。除向街口支付500多萬用戶推薦枋寮上百吃喝玩樂品牌外，黃峰昶更推薦屏東不同鄉鎮指標名店，例如享譽歐日的萬丹鄉竹林有機農場、榮獲世界金牌巧克力豆的內埔鄉TC巧舖、屏東市阿漢私廚等。