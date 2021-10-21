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中職／陳仕朋一夫當關7局無失分　中止8連敗、14連不勝

▲富邦悍將投手陳仕朋。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.21）
▲富邦悍將投手陳仕朋。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.21）

記者黃泓哲/台北報導

2021-10-21 21:42:22

中華職棒（CPBL）21日富邦悍將做客斗六對決味全龍，悍將先發投手陳仕朋一夫當關，主投7局僅被敲出3安包括1轟失掉1分，加上悍將打線在7局上突破味全先發洋投鋼龍奪下2分，終場悍將以2：1擊敗味全，陳仕朋擺脫悲情8連敗、14連不勝拿下本季第2勝，是相隔超過半年的勝投。

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此戰雙方投手展現出色壓制力，前5局都沒有越雷池一步，6局下味全率先進攻，「天哥」郭天信敲出陽春砲幫助味全先馳得點取得1：0領先，但7局上悍將打線隨即還以顏色，林益全、范國宸安打加上對手失誤攻佔二、三壘，1出局後申皓瑋保送形成滿壘，姚冠瑋三壘滾地球封殺三壘跑者林益全形成2出局，第9棒于森旭建功，敲出安打送回壘上2名跑者，比數形成2：1領先。

有了隊友分數護航，陳仕朋獨撐7局，僅被敲出3支安打包括1轟，投出7次三振、2次保送，僅有1分責失，將1分的領先優勢交給洋投優瑪、守護神曾峻岳，最終關門成功，悍將以2：1擊敗味全，陳仕朋擺脫悲情8連敗、14連不勝拿下本季第2勝，是相隔超過半年的勝投。

味全龍洋投鋼龍此戰也投滿7局，勝負關鍵在7局隊友失誤、連續安打，最終失掉關鍵2分承擔敗投。

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