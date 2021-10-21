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集氣！《戲說台灣》女星腸爆裂病危　粉絲喊話：等妳回家

▲女演員李宇柔驚傳腸爆裂，尚未脫離險境。（圖／翻攝李宇柔FB）
▲女演員李宇柔驚傳腸爆裂，尚未脫離險境。（圖／翻攝李宇柔FB）

記者江芷稜/綜合報導

2021-10-21 21:53:23｜2021-10-21 21:55:37

49歲的《戲說台灣》女演員李宇柔，驚傳腸爆裂住進加護病房，腹中累積許多穢物，一直未能脫離險境，其粉絲團今（21）日貼文表示，她仍在跟病魔對抗，希望大家一起為她集氣加油，希望她早日復元，跟老公、兒女一家團聚。

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▲李宇柔9月上通告時，氣色看來還不錯。（圖／翻攝李宇柔FB）
▲李宇柔9月上通告時，氣色看來還不錯。（圖／翻攝李宇柔FB）

▲女演員李宇柔和老公感情很好，卻未獲得男方家人祝福。（圖／翻攝李宇柔FB）
▲女演員李宇柔和老公感情很好，卻未獲得男方家人祝福。（圖／翻攝李宇柔FB）
▲李宇柔的兒子「牛牛」罹患罕病，讓她非常心疼。（圖／翻攝李宇柔FB）
▲李宇柔的兒子「牛牛」罹患罕病，讓她非常心疼。（圖／翻攝李宇柔FB）

李宇柔婚姻生活坎坷，跟老公青梅竹馬戀情，未獲得男方家人認可，還趁男方去美國讀書時，一直介紹新對象，想拆散這段姻緣，好不容易赴美結婚，婚後也被婆家當成隱形人，連媽媽跪在地上擦地，也被當傭人視若無睹！當她帶兒子回婆家過節，公公竟一眼都不看，她9月參加綜藝節目，提及這段婚姻，內心忿忿不平。

和老公育有一雙子女的李宇柔，求子之路亦不平靜，因患有子宮頸閉鎖不全，經歷多次流產，好不容易生下兒子「牛牛」，卻罹患罕病「胺基酸類脫羧基酶缺乏症」（AADC），嚴重時會上吐下瀉，狂拉肚子出血，看到兒子痛苦，當媽的她心更難受，當年醫生預測兒子活不過11歲，如今牛牛14歲了，依舊有隨時喪命的可能，她8月還請粉絲幫忙加油打氣。

禍不單行的是，不只兒子罹病，她腸胃也有嚴重問題，7月就透露醫師說結腸腫瘤有些麻煩，再不快點處理，病變的可能性非常大，8月初又貼文曬病房插管照，寫下「命不久矣還是大難不死，必有後福」，但明知身罹重病，卻仍上通告賺辛苦錢，讓粉絲相當心疼。據《三立新聞》報導，李宇柔已經轉到普通病房，仍未脫離險境，粉絲呼籲外界一起幫忙集氣，希望她早日康復。

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