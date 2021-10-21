身陷線民風暴！黃國書今退民進黨團群組 諾協助轉型正義
身陷「線民」風暴的民進黨立委黃國書日前表示，將「三退」退出民進黨、民進黨團運作，並且不再連任，未來將退出政壇，不過事發多日，其一直沒有退出民進黨團群組。據了解，黃國書於今（21）日早上「正式退群」，未來在立院如何與民進黨團合作，值得觀察。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-21 22:50:43
黃國書日前被揭露，曾擔任國民黨線民，他也在臉書承認此事，並表示未來將「三退」，退出民進黨、退出民進黨團運作，而選民服務的工作仍將持續，在本屆任期屆滿後，他將不再尋求連任，未來將投身文化公益爲社會服務。不過事隔多日，其仍未退出黨團群組。
據了解，黃國書於今日早上「正式退群」，他在退群前向所有黨籍立委發出訊息指出，「再一次向社會、向歷史、像所有的同志深沉道歉。決定三退是負起政治責任，接下來就是歷史責任。容我在一段時間後用所有可能的記憶重構那些在黨國體制下佈建的過程，以協助國家轉型正義工程。震驚錯愕但無須不捨，愧疚承擔且讓我三退而行」。
在其發出訊息後，其隨即於今日上午10時46分退出群組。未來黃國書在立院如何與民進黨團合作，又其如何協助我國轉型正義，值得持續觀察。