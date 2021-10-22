你的第一輛TOYOTA GR，COROLLA CROSS GR SPORT 靚 / 勁出新視界

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GR — 你必須牢記腦海的字
與此同時在太平洋另座島嶼上，一群全球最頂尖的賽車工程師也正矢志創造一個又一個難以跨越的里程碑，名為GAZOO Racing的這個專為極致駕馭而生子品牌，堪稱橫跨全球TOYOTA帝國版圖中的最精銳部隊，其不僅下轄GRMN、GR、GR SPORT及GR PART四條支線，各自代表賽道速度機器、極致操控樂趣、豐富駕馭魅力與運動套件選項，同時更以全方位的性能產品線，試圖將GAZOO Racing的動感意象深深刻進全球車迷心坎裡。
而今COROLLA CROSS與GAZOO Racing終究合而為一，透過全球獨賣台灣限定的COROLLA CROSS GR SPORT，車迷不僅得以領略COROLLA CROSS的全方位打擊能力，同時更能盡情享用GR SPORT所帶來的運動型格與熱血情懷。
COROLLA CROSS GR SPORT變的是？
一如眾人琅琅上口的CUV(Crossover Sport Utility Vehicle)一字，與COROLLA CROSS GR SPORT毫無二致的，兩者皆強調著源自形容詞「SPORT」而來的精神與意志，貫徹在肉眼可見的外在，無論蜂巢式曜黑水箱護罩、重新設計的前後保桿以及環車包圍的亮銀下護板設計，或者18吋雙色切削鋁圈、運動車頂架、LED前霧燈與燻黑光條式LED尾燈，總的而成，便成更具動感的視覺饗宴。值得一提的，COROLLA CROSS GR SPORT並非一昧以競技化手法顛覆既定印象，反倒以一種更成熟圓融的方式，為這款CUV更添完熟風範，初見實車，你將驚覺COROLLA CROSS本該披上GR SPORT外衣，那種渾然天成，壓根將既有輪廓與設計美感最大化，說動感熱血其來有自，說時尚俐落更顯情真意摯。
座艙內亦如外在，我們看見的不僅止於曜黑設計飾板、皮質包覆方向盤/排檔桿頭、專屬引擎啓閉按鈕、直立式白色椅面飾帶與前座頭枕GR字樣烙印這些細節變化，更欣賞加總而來渾然天成的細緻質感，那種並不過度誇耀卻又引人入勝的光芒，過往多在高級別運動車款方能得見，而今卻能於平民神車COROLLA CROSS GR SPORT上頭一親芳澤，豈不快哉？
而既然名為GR SPORT，運動感總不成僅止於看看就好，為此COROLLA CROSS GR SPORT大幅精進懸吊設定，不僅前後彈簧係數加重30%，就連減震筒阻尼係數也各自獲得前5%與後20%的提升，再加上底盤中後段井字型強化支架以及運動化調校的EPS電動輔助方向盤相助，不僅有效降低側傾與多餘晃動，同時提高底盤剛性與抗扭曲表現，轉向手感也更加直覺滑溜，總的來說，於彎道山路駕馭更顯從容自信，因為循跡效能更好，自然得讓駕者興致滿滿感受丟入彎中重心轉移的樂趣。
COROLLA CROSS GR SPORT不變的是？
當然，既然進化自既有平台之上，COROLLA CROSS GR SPORT理直氣壯的擁有COROLLA CROSS車系之所以縱橫市場喊水結凍的一切優勢，舉個例，4,455mm車長搭配1,825mm車寬與1,620mm車高，便帶來超乎級距的寬裕空間與氣勢格局，而1.8升汽油引擎與1.8升油電複合雙動力的設定，則一手包辦不同客群的需求，甚且為HYBRID GR SPORT帶來22.2km/L的優異油耗表現。
而在配置部分，COROLLA CROSS GR SPORT同樣承襲既有實力，像是新年式全車系升級的TSS 2.0智動駕駛輔助系統，所下轄的ACC全速域主動式車距維持定速系統、LTA車道循跡輔助系統、PCS預警式防護系統(附行人/自行車手偵測)及AHB智慧型遠光燈自動切換系統等自然也同為COROLLA CROSS GR SPORT標配，至於停車與狹路會車的利器PVM環景影像輔助系統，亦於COROLLA CROSS GR SPORT上頭得以從容享用，一旦加上諸如7SRS氣囊、ISO-FIX兒童安全座椅固定裝置乃至LED Bi-Beam頭燈組、9吋TOYOTA Drive+ Connect智聯車載系統等安全與舒適性配備，毫無意外，COROLLA CROSS GR SPORT仍然幾近完美無懈可擊。
造王者 — COROLLA CROSS GR SPORT
如此一來，兼具汽油與油電複合動力的COROLLA CROSS GR SPORT，不僅具備更加動感的造型與駕馭魅力，同時依舊保有堪稱面面俱到的全方位優勢，而1.8 GR SPORT 87.5萬元與HYBRID GR SPORT 94.5萬元的建議售價，更巧妙的位居全車系77.5萬元至97.5萬元價格帶之間，於是COROLLA CROSS現已成長為具備8個車型選項的大家族，旗下包含3個汽油一般版本與汽油GR SPORT以及3個HYBRID一般版本與HYBRID GR SPORT，不僅提供消費者更多樣化的選擇，同時也滿足不同屬性族群對於CUV的需求與渴望，當然讓COROLLA CROSS的王者之路得以無盡延伸。