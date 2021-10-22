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巷仔內／指揮中心疫苗需求量開太多？柯市府別再話術人民

▲台北市政府在這一週內，數度透過記者會等公開場合，抨擊指揮中心在第十二期疫苗預約上非常混亂。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府在這一週內，數度透過記者會等公開場合，抨擊指揮中心在第十二期疫苗預約上非常混亂。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／特稿

2021-10-22 11:57:54｜2021-10-22 14:25:53

從防疫指揮中心公布第十二期疫苗預約相關事宜後，台北市政府就像被踩到尾巴的貓似的，一週以來頻頻抨擊指揮中心。北市府方面的理由是：第一階段預約北市府僅能為26萬人施打，但中央卻開放41萬人預約；至於第二階段北市將施打數量能拉高至33萬人，中央卻只開放18萬人預約。不僅市長柯文哲直言「這一定會出問題」，副市長蔡炳坤也直言「讓醫護人員很傷心、不要壓榨醫護人力」。

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不過北市府的批評真的有理嗎？先提出幾個大重點：

第一、第十二期若第一階段沒預約到，第二階段一定預約得到，兩階段只差一週。

當中央開給台北市的預約人數公布以後，柯文哲率先在防疫記者會上表示「這一定會出問題」。原因在於中央開放41萬人預約，但北市能夠施打的人數只有26萬，數字上的懸殊差距，已經預料有近四成的民眾預約不到，未來恐怕將會引發民怨。

不過關鍵在於預約「還有第二階段」，不僅沒預約到的民眾在第二階段一定能預約到，若是不方便在第一階段預約時間施打的民眾，也可以自主性改到第二階段再預約，無論如何都不會有預約不到的情況。

▲針對第十二期疫苗預約與施打，由於有三種疫苗在接近的時段內開放預約，指揮中心明確公布相關指引，並且分成兩個階段預約及施打。（圖／指揮中心提供）
▲針對第十二期疫苗預約與施打，由於有三種疫苗在接近的時段內開放預約，指揮中心明確公布相關指引，並且分成兩個階段預約及施打。（圖／指揮中心提供）
第二、無論指揮中心開出的可預約人數有多高，最後多少人能夠預約成功，還是要看各縣市。

在指揮中心12日公布各縣市符合預約資格的人數，以及縣市回報的可施打人數後，北市副市長蔡炳坤隨即召開記者會，直指中央此舉「讓北市醫療院所及醫護人員相當傷心」，並且呼籲「不要壓榨醫護人力」。柯文哲也批評中央「疫苗政策混亂」，有時候來多有時候來少，就連什麼時候來也不知道。

不過事實是無論中央開出多高的數字，最後能夠的施打人數永遠是北市開出的施打量，不會隨著中央的需求量起舞。因此「中央以此壓榨醫護人力」的說法並不正確；而中央在公佈數據時也同樣公佈其他五都，其他縣市也有需求量遠大於醫療量能的狀況，並沒有所謂針對台北市「讓醫護人員傷心」的問題。

▲地方醫療量能不及指揮中心開出的需求量，各縣市都會遇到相同的問題，並非只有北市發生。（圖／防疫指揮中心提供）
▲地方醫療量能不及指揮中心開出的需求量，各縣市都會遇到相同的問題，並非只有北市發生。（圖／防疫指揮中心提供）
第三、指揮中心開出的數字，僅為符合資格者的最大值，並非實際施打人數。

柯文哲與蔡炳坤兩人，數度在公開場合質疑中央提供的需求量與實際的預約量不符，導致醫療院所在加開醫療人力因應後，最終發現實際施打人數根本沒有中央公佈得多，導致醫療院所都不願意提供多的量能。柯文哲更以此質疑「中央疫苗政策從頭亂到尾」，根本沒有實質規劃。

而實際的狀況是中央在提供需求量時，本來就得把數字拉高到「所有符合施打資格者」的數量。之所以會與實際預約的數量有差距，原因在於並非所有符合資格者都有預約，而兩者數量差異最小的時候僅相差不到2%；至於差異最大時則可能超過50%。當期疫苗施打數量在於人民意願，無論是中央還是地方都無法提前預知，柯文哲與蔡炳坤為何能以此批評孰是孰非？

▲台北市政府日前曾公布北市各期疫苗中央提供的預約量與實際預約量差距，每期的比例差異懸殊且沒有一定規律，恐怕連指揮中心也無法提前預估。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府日前曾公布北市各期疫苗中央提供的預約量與實際預約量差距，每期的比例差異懸殊且沒有一定規律，恐怕連指揮中心也無法提前預估。（圖／台北市政府提供）
第四、每一期疫苗預約，公布的施打資格必須全國一致。

在接獲中央通知第一階段有41萬人，第二階段僅18萬人後，柯文哲曾數度在公開場合質疑中央「為何不30、30平均分配就好？」更強調中央掌握了所有地方的人口資料，地方政府也向中央回報施打量，為何不能提前處理？

在人口結構上各縣市迥異，台北市又因為是首都，老年人口比例也相對較高，因此在開放老年人口施打時，在符合資格的需求人數上就會偏多。倘若只為了台北市的人口比例因素，特別調整可預約資格，屆時恐怕會引發大規模跨縣市預約施打的問題，才是真的「一定會出問題」。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）日指出，目標月底第一劑覆蓋率將達7成、第二劑為3成，目前正朝目標前進。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心公布每期疫苗預約資格，必須要全國一致。若是因為縣市人口年齡層分布有別而因人設事，恐怕會造成全國性的混亂。（資料照／防疫指揮中心提供）
在第十二期疫苗預約中，北市遇到的問題其他縣市也同樣都有遇到，但為何就是沒有第二個縣市像柯市府一樣，在公開場合大聲疾呼、批評指揮中心做得不好？或許其他縣市的問題已經解決、或正在尋找解決方案。

引用一句被柯文哲說到爛掉的話：「台灣不欠缺提出問題的人，而是需要提出解決方案的人。」同樣的，現在的柯文哲與市府團隊也是：不要只是自顧自地當個提出問題的人，這樣只會讓外界覺得像個「吵著要糖吃的小孩」。

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