美準駐華大使挺台　中國外交部、官媒連嗆：準備碰釘子吧

我是廣告 請繼續往下閱讀
汪文斌聲稱，中國堅持走和平發展道路，反對以競爭定義中美關係，而台灣、新疆、香港等事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉，所謂新疆種族滅絕是少數西方反華學者和美國政客炮製出來的世紀謊言，其真實目的是打壓和遏制中國發展。
汪文斌重申，一個中國原則是中美關係的政治基礎，台灣是中國領土不可分割的一部分，美方在八一七公報中就停止對台售武向中方作出過明確承諾，應言而有信，也奉勸勃恩斯等人，認清世界發展大勢和民心所向，客觀了解中國的實際情況，理性看待中國的發展和中美關係，不要低估中國人民捍衛自身權利的堅強決心、堅定意志，多說建設性的話，多做建設性的事，為促進中美關係和兩國人民友誼發揮建設性作用。
中國官媒《環球時報》則以社論方式，批評勃恩斯的聽證會發言，沒有表現出外交官應具有的工作藝術和分寸感，而是顯得「有點愣」，還有一點傲慢，相信他來中國後少不了碰釘子，從他入境那一刻開始，中方就無需給予他「除了外交禮儀之外的任何其他客氣」。
該篇社論並指出，北京應用一顆平常心迎接這位美國新大使，因為他不具有改善中美關係的積極願望和能量，但他手中向北京發難的工具也少得可憐，整個華盛頓都拿不出辦法，謀取對華鬥爭的勝利，實在也無法指望勃恩斯做些什麼。