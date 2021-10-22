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北北基大雨特報！整日有雨　低溫下探17度

▲今（22）日受到東北季風影響，中央氣象局針對北北基發布大雨特報，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。（圖/NOWnews影像中心）
▲今（22）日受到東北季風影響，中央氣象局針對北北基發布大雨特報，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。（圖/NOWnews影像中心）

記者孫唯容/綜合報導

2021-10-22 07:43:29｜2021-10-22 07:44:14

今（22）日受到東北季風影響，中央氣象局針對北北基發布大雨特報，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲；氣象局表示，東北季風加上華南雲雨區東移，使水氣增加，北臺灣地區整日都有降雨情形，東部、東南部及中部山區亦有局部降雨，其他地方雲量增多，也有零星降雨的可能。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨截至4：56，平地最低氣溫出現在新北石門區17.0度，其次為桃園楊梅區17.7度；其他各地區低溫：中部(台中大甲區)18.2度，南部(台南六甲區)19.6度，東部(花蓮萬榮鄉)19.4度，台北市(南港區)低溫則在18.5度。今晨截至4：30，苗栗以北及東半部有雨，新竹以北及東北部雨勢明顯。

吳德榮說，最新(21日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至下週日(24日)東北季風增強，平地最低氣溫約在17度左右，北台濕涼；降雨範圍比前波略廣，苗栗以北、東北部及東部有局部雨，有較大雨勢，尤其北海岸、北部山區，應注意氣象局特報，中部亦有局部短暫雨的機率；南部受影響輕微，雲量略增，氣溫略降，午後山區偶有局部短暫陣雨機率。

今日各地氣溫落在，北部17至21度，中部18至29度；南部19至31度，東部18至28度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下週一（25日）至下週四（28日）東北季風減弱，氣溫略升、略轉乾；大台北東側、東北部及東部仍有局部短暫雨的機率；下週四（28日）晚東北季風略增強，氣溫再降，仍是「東雨西晴」的天氣。各國模式仍模擬，下週南海及菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展，但對台皆無影響。

至於今年冬天會很冷嗎？對此，吳德榮認為，以目前氣象科技是無法肯定的。以去年冬季(2020~21)為例，「中太平洋海溫」是符合「反聖嬰」定義(連續5個月≦－0.5度)的，最低更曾達－1.3度(藍虛線)，可稱得上強「反聖嬰」；但台北去年冬季均溫為17.7度，仍高於氣候平均的17.3度，並不支持『每當有「反聖嬰」現象，台灣冬天會很冷』的論點。

吳德榮表示，今年「中太平洋海溫」的預測，所有系集模擬中能符合「反聖嬰」定義的不到一半，這也大約反映今年冬季能發展成「反聖嬰」的機率。模擬也顯示，即使其中發展成「反聖嬰」的系集成員，也很難像去年那麼強。殷鑑不遠，已有去年的實證，還該「押寶」今年冬天會很冷嗎？ 

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