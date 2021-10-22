股價8年翻20倍！互億科技董事長涉製作假交易、美化財報

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檢調獲報，互億科技廖姓董事長涉嫌為拉抬股價，利用人頭公司製作假交易，虛增營收以美化財報，另涉嫌多次進場買進自家股票，製造股票交易熱絡假象，藉此拉抬股價。
台北地檢署初步認為，廖男等人涉嫌觸犯證券交易法的財報不實、操縱股價等罪，21日指揮調查局新北市調查處執行搜索15處，預計訊問廖男等5人釐清案情。（編輯：李亨山）1101021
互億涉美化財報遭搜索 股價8年跳升20倍（中央社記者潘智義台北21日電）上市公司互億科技涉嫌製作假交易、美化財報，董事長廖年豐等人另涉嫌操縱股價遭到搜索，截至21日晚間互億並未針對此事回應。互億今年5月、7月及8月營收頻創歷史新高，6月股價創下45.7元歷史高價，較8年前低點2.13元跳增20倍。
互億科技涉嫌製作假交易、美化財報，董事長廖年豐等人另涉嫌操縱股價，台北地檢署21日指揮調查局兵分15路搜索，將約談廖男等5名嫌疑人到案說明。
互億2013年股價最低點僅2.13元，至今年6月中旬創歷史新高達45.7元，股價約較低點跳升20倍。互億今年5月、7月及8月營收都創歷史新高，5月營收繳出7192萬元的歷史新高佳績，月增率及年增率分別達60.2%及62%，消息公布後，激勵股價由35.9元4天急漲至45.7元，創下歷史新高價。
依公開資訊觀測站資料顯示，互億科技主要產品為電腦週邊設備、資料儲存及處理設備、有線無線通訊機械器材。（編輯：張良知）1101021