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搞懂月經週期的身體變化 荷爾蒙致痘很正常
黃毓惠說明女性的月經週期，首先在排卵前，雌激素會維持一定濃度，直到月經來潮時才會下降，以及分泌濾泡刺激素，讓卵巢順利排出卵子，接著就會開始分泌黃體生成素，使濾泡發育為黃體，黃體會分泌「黃體素」，並在排卵的14天後，黃體萎縮、使黃體素下降，子宮內膜就會崩落，形成月經。
一、雌激素：雌激素會刺激乳腺、使胸部變大，除此之外，雌激素對於皮脂腺的活動力有抑制的作用，還會增加皮膚的玻尿酸濃度，使皮膚含水量增加，並且具有「抗發炎」的效果。不過雌激素也會減緩體毛、毛髮生長速度，以及刺激黑色素的生成，例如在月經前會發現眼周以及乳暈處的黑色素增多了。
二、黃體素：主要功能是維持子宮內膜的厚度，讓受精卵可以順利著床。如果沒有懷孕，黃體就會漸漸萎縮，使黃體素下將，內膜就會崩落。當黃體素濃度高時，皮脂腺的分泌跟著增加、使毛囊角化，引發痘痘，因此很多女性朋友在月經來潮之前，會狂冒青春到和粉刺，原因正出在這，不過這是因荷爾蒙的波動，造成人體「正常的生理現象」，黃毓惠表示，民眾不需要認爲這是嚴重的內分泌失調。
避免狂冒痘 不熬夜、少吃高GI飲食
不過，有些人月經前會狂冒痘痘，有些人並不會，這是在於每個人的體質對於荷爾蒙的反應都不同，如果你是會在月經前狂冒痘痘的人，黃毓惠醫師建議，要少吃高GI（Glycemic index,升糖指數）飲食，例如各類甜食，餅乾、巧克力、蛋糕、炸物，因為這會導致油脂分泌更多、使粉刺增加。並且千萬不要熬夜，熬夜會導致「壓力荷爾蒙」產生，使皮脂腺分泌更加旺盛，反讓膚況雪上加霜。
資料來源：健康醫療網 大姨媽來之前狂冒痘「很正常」 別再怪罪內分泌失調
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