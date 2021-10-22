憲政改革門檻高　蘇貞昌：還需要凝聚社會共識

民進黨憲改小組昨日召開第三次全體大會，確立最終憲改草案版本包含廢考監、將選舉權與被選舉權下修到18歲、縮短新舊任總統交接期間等內容，並將於近期提交中執會確認。行政院長蘇貞昌今（22）日受訪表示，憲改門檻非常高，但民意的期待也很重，未來要走的憲改程序非常不簡單，還需要凝聚社會共識。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-22 09:35:51
民進黨憲改小組發言人林飛帆昨日指出，憲政改革小組經過對話與討論，針對憲改方向達成廢除考試院、職權歸屬行政院；廢除監察院，職權歸屬立法院；於立法院設立獨立行使職權的國家人權委員會與國家審計委員會；將選舉權與被選舉權下修到18歲；縮短新舊任總統交接期間，縮減看守期；降低修憲門檻等會議中具有共識之成果。依據憲政改革小組共識研擬之憲法增修條文部分條文修正草案將經中執會通過後，送交立法院黨團提案進入立法院審議程序。
林飛帆表示，台灣經歷7次修憲，在每一次的修憲中都有不同的重點課題，也因為如此，民進黨在每一次的修憲過程中都適切地提出符合當前國家政經情勢的版本內容，希望藉由一次次的改革，讓台灣走向一個符合世界潮流的體制路徑。
蘇貞昌今日受訪則表示，憲法改革門檻非常高，但政府的運作需要憲改的部分，以及跟著世界同步讓年輕人能夠更早參與社會應該做的事，其實民意也是有期待。這都是立院的職權，未來要走的憲改程序非常不簡單，還需要凝聚社會共識。