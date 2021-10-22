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知名健康節目主持人鄭凱云分享，新冠肺炎爆發後，自己的小孩無論到什麼場合都乖乖使用酒精消毒手部，卻出現手部紅腫、龜裂等現象，讓她開始反思是否有其他更好的防疫選擇，在改用全物理性、無化學添加物的納米離子水取代酒精作為日常抑菌噴劑後，小孩皮膚終於恢復正常。
許多人可能會好奇「納米離子水不就是水，消毒力會不會大打折扣？」臺北醫學大學營養學院副院長謝榮鴻教授解釋，納米離子水藉由專利技術解離水中氫離子，留下穩定性高的高濃度氫氧根離子去跟細菌、病毒上的氫離子結合，進而破壞其結構與功能，可有效達到抑菌、消毒效果。
實驗證實可抑制多種病菌 未來發展性高
傳染病由細菌、病毒、寄生蟲等致病性微生物引起。謝榮鴻教授表示，在新冠肺炎病毒出現前，納米離子水就已針對多種病原體做過測試，經實驗證實，納米離子水可以抑制A、B型流感病毒、腸病毒、克沙奇病毒等病原體。
而面對新冠肺炎，納米離子水幫得上忙嗎？知名生醫科技股份有限公司黃沁超總經理提到，納米離子水對於令人聞之色變的新冠肺炎Delta變種病毒株是否能作用，目前也正在積極進行研究，若實驗測試成功，將來有望將納米離子水實際運用在醫療院所協助抗疫。
黃沁超總經理也強調，因納米離子水作用穩定性高，又不具化學刺激性，現也持續與台北醫學大學合作研究，將納米離子水應用在不同領域，包含口腔衛生、異味祛除、寵物清潔等等，未來可運用領域相當廣泛。
環境保護不受限 納米離子水可靈活運用於不同場域
病菌傳播不只藉由人體，環境、衣物都可能成為傳播途徑。知名生醫科技股份有限公司謝明哲董事長說，「環境不健康，人類就不健康」，除了隨身抑菌噴劑或居家消毒之外，納米離子水也可使用在企業、校園等公共場域。藉由注入霧化防疫門、防疫柱，能把納米離子水霧化散佈到環境中各個角落，讓病毒無處可逃，防護更全面。
謝明哲董事長也提醒，避免病毒威脅並非靠單一方法就能奏效，需靠各種管道及每個人共同合作，由點到線、線到面，共同建立起防疫守護圈。
資料來源：健康醫療網 「這東西」消毒力可取代酒精？ 無化學添加，成分更天然
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