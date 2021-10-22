孫14刀殺嬤！他犯案後去色情按摩 落跑花蓮買鹹酥雞被逮
本月21日下午，新北市新莊區發生一起殺人命案，78歲的楊姓老婦人，被20歲的養孫李姓男子，持刀狂砍14刀斃命，而李男犯案後，搜刮屋內30萬元財物逃逸。警方獲報後，隨即成立專案小組、展開追緝，21日深夜，於花蓮將李男逮捕到案。離譜的是，李男殺人後，竟先到北市色情按摩店消費，之後再轉往花蓮投靠網友，直到當天深夜，李男出門買消夜鹹酥雞時，才被埋伏的警方當場逮捕，而30萬元的贓款，也花到僅剩8萬元左右，誇張行徑讓人搖頭，全案訊後依強盜殺人罪，移送新北地檢署偵辦。
編輯中心/綜合報導
2021-10-22 11:10:19
據警方調查，李男從小就被楊婦照顧長大，但李男上高中之後，行格逐漸叛逆，開始偷竊家中錢財，一度跟家人斷絕關係，之後又被心軟的楊婦原諒，還要小兒子帶李男到工廠當學徒，盼他學得一技之長。近期，李男得知楊婦領取30餘萬元放在家中，準備要發放給工人們薪水，他疑似趁21日中午時返家，卻在準備竊盜財物時被楊婦發現，竟狠心殺人滅口，狂砍楊婦14刀後離去，犯案後，李男變裝跑到北市色情按摩店消費，之後再包計程車、轉往花蓮投靠網友。
21日下午，楊婦女兒因聯繫不上母親，返家時發現門被反鎖、無法打開，因此立即通報警消，破門後才發現楊婦重傷倒臥血泊，送醫後宣告不治。據了解，楊婦胸口有1處刀傷、背部有13處刀傷，發現時已無生命跡象。警方隨即成立專案小組，動員超過百餘名員警，緊急調閱雙北地區上百支監視器畫面，掌握李男自台北市逃往花蓮，並請求花蓮分局支援協助查訪，最後於李男外出買鹹酥雞時，將其逮捕到案，而李男的游姓網友也被一同帶回，之後警方也在游男家中，查獲僅剩的8萬多元贓款，其中幾張千元大鈔還沾有血跡，訊後依法將其移送偵辦。
▲新莊孫殺嬤命案，嫌犯犯案後逃逸畫面。（圖／翻攝畫面）