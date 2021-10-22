COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

這Q仔就是比較帥，Audi Q5 Sportback 45 TFSI quattro advanced試駕

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-10-22 10:25:20

時下休旅車盛行，只提供單一車型已無法滿足消費者胃口，所以在導入小改Q5時也帶來Q5 Sportback，在相同的家族風格、動力與配備下，Q5 Sportback擁有更帥氣運動化的造型。

我是廣告 請繼續往下閱讀
年初時試駕了Audi導入的小改Q5，雖然僅是小改車型，但在導入全新家族化風格與更銳利的輪廓，加上配備的進化都讓人擁有耳目一新感受，而此次試駕的Q5 Sportback則在此基礎上帶來新的感官。

Q5 Sportback有著與Q5相同的新世代家族樣貌，頭尾LED燈組與鮮明的線條輪廓，讓注重休閒的休旅車多了幾分動感氣息，車尾部分Q5 Sportback則採斜背設計，使其無論車側與車尾都散發更濃厚的運動感受。另外試駕的advanced車型亦選配黑色套件，搭配加價升級的19吋輪圈，進一步提升Q5 Sportback所訴求的跑格形象。

試駕的Q5 Sportback 45 TFSI quattro advanced有選配黑色保桿、黑色後視鏡的黑色外觀套件。
試駕的Q5 Sportback 45 TFSI quattro advanced有選配黑色保桿、黑色後視鏡的黑色外觀套件。
Q5 Sportback的帥就是來自於它的斜背設計。
Q5 Sportback的帥就是來自於它的斜背設計。
235/55 R19圈胎為選配項目。
235/55 R19圈胎為選配項目。
Q5 Sportback在跑格外型下動態表現也不馬虎，試駕的45 TFSI quattro advanced車型搭載2.0升渦輪引擎，擁有265hp最大馬力與37.7kgm扭力峰值，另外亦額外配置12V輕油電系統，雖對加速沒有明顯實質助益，不過於節能模式下能巡航時以空檔滑行，或時速低於22km/h進入熄火狀態滑行降低燃油消耗。而265匹馬力也不是裝飾，自踩下油門後即能感受到滿滿動力推動，甚至在Sport模式下意有更明顯得推力，當然與想像中的性能調性還是有些出入，不過整體反應對休旅車來說已頗具運動水準。

充足的動力讓Q5 Sportback在任何速度區域都表現稱職。
充足的動力讓Q5 Sportback在任何速度區域都表現稱職。
搭載的2.0升渦輪引擎，有265hp/37.7kgm輸出及12V輕油電系統。
搭載的2.0升渦輪引擎，有265hp/37.7kgm輸出及12V輕油電系統。
於節能模式下能於巡航時以空檔滑行，時速低於22km/h則會進入熄火狀態滑行。
於節能模式下能於巡航時以空檔滑行，時速低於22km/h則會進入熄火狀態滑行。
動力輸出雖不至於如鋼砲讓人熱血沸騰，但所配置的quattro ultra四輪驅動系統卻會讓人開心，其系統在無激烈操駕或行經非鋪裝路面系統會處於前驅狀態，若在山路加快步調，系統則會依當下情況自行調配，在quattro ultra輔助下於彎中可感受到令人相當安心的循跡性，加上出色的側傾抑制與紮實回饋，讓駕著Q5 Sportback也能享受樂趣。

在運動化外形下Q5 Sportback動態表現也具有相匹配身手。
在運動化外形下Q5 Sportback動態表現也具有相匹配身手。
Q5 Sportback於外行尚有著更運動化的樣貌，但在座艙設計部分就與Q5相同，適當的軟質比例與銀飾板妝點，營造出該級距應有的質感水準。硬體配備方面12.3吋數位儀表提供豐富多元資訊辨讀，並且還有三種介面依喜好選擇，10.1吋中控螢幕也採用最新MMI介面及支援Android Auto與無線Apple CarPlay，當然無線充電也沒缺少。除此之外已不可或缺的ACC主動式定速巡航控制、主動式車道維持、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、盲點警示等系統也一應俱全。

座艙格局與Q5相同有著令人討喜的氛圍與質感。
座艙格局與Q5相同有著令人討喜的氛圍與質感。
全車系標配12.3吋數位儀表，並提供三種介面依喜好自行選擇。
全車系標配12.3吋數位儀表，並提供三種介面依喜好自行選擇。
10.1吋中控採用新世代操作介面，並支援Android Auto與無線Apple CarPlay。
10.1吋中控採用新世代操作介面，並支援Android Auto與無線Apple CarPlay。
ACC主動式定速巡航控制與主動式車道維持提供便利實用的半自動駕駛體驗。
ACC主動式定速巡航控制與主動式車道維持提供便利實用的半自動駕駛體驗。
後座具有前後滑移10公分與椅背可調功能。
後座具有前後滑移10公分與椅背可調功能。
因斜背緣故Q5 Sportback行李廂空間較Q5略小為510～1,480公升。
因斜背緣故Q5 Sportback行李廂空間較Q5略小為510～1,480公升。
Q5 Sportback在動力輸出與配備與Q5相同，265hp馬力與12V輕油電也讓人滿足，當然虛擬座艙、智慧手機連接與完善齊全的智慧駕駛輔助系統也給予十足便利性，而在此基礎上Q5 Sportback則有著更運動化的身形，光這點就足以讓想與眾不同甩帥的買單。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀