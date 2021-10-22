這Q仔就是比較帥，Audi Q5 Sportback 45 TFSI quattro advanced試駕

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年初時試駕了Audi導入的小改Q5，雖然僅是小改車型，但在導入全新家族化風格與更銳利的輪廓，加上配備的進化都讓人擁有耳目一新感受，而此次試駕的Q5 Sportback則在此基礎上帶來新的感官。
Q5 Sportback有著與Q5相同的新世代家族樣貌，頭尾LED燈組與鮮明的線條輪廓，讓注重休閒的休旅車多了幾分動感氣息，車尾部分Q5 Sportback則採斜背設計，使其無論車側與車尾都散發更濃厚的運動感受。另外試駕的advanced車型亦選配黑色套件，搭配加價升級的19吋輪圈，進一步提升Q5 Sportback所訴求的跑格形象。
Q5 Sportback在跑格外型下動態表現也不馬虎，試駕的45 TFSI quattro advanced車型搭載2.0升渦輪引擎，擁有265hp最大馬力與37.7kgm扭力峰值，另外亦額外配置12V輕油電系統，雖對加速沒有明顯實質助益，不過於節能模式下能巡航時以空檔滑行，或時速低於22km/h進入熄火狀態滑行降低燃油消耗。而265匹馬力也不是裝飾，自踩下油門後即能感受到滿滿動力推動，甚至在Sport模式下意有更明顯得推力，當然與想像中的性能調性還是有些出入，不過整體反應對休旅車來說已頗具運動水準。
動力輸出雖不至於如鋼砲讓人熱血沸騰，但所配置的quattro ultra四輪驅動系統卻會讓人開心，其系統在無激烈操駕或行經非鋪裝路面系統會處於前驅狀態，若在山路加快步調，系統則會依當下情況自行調配，在quattro ultra輔助下於彎中可感受到令人相當安心的循跡性，加上出色的側傾抑制與紮實回饋，讓駕著Q5 Sportback也能享受樂趣。
Q5 Sportback於外行尚有著更運動化的樣貌，但在座艙設計部分就與Q5相同，適當的軟質比例與銀飾板妝點，營造出該級距應有的質感水準。硬體配備方面12.3吋數位儀表提供豐富多元資訊辨讀，並且還有三種介面依喜好選擇，10.1吋中控螢幕也採用最新MMI介面及支援Android Auto與無線Apple CarPlay，當然無線充電也沒缺少。除此之外已不可或缺的ACC主動式定速巡航控制、主動式車道維持、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、盲點警示等系統也一應俱全。
Q5 Sportback在動力輸出與配備與Q5相同，265hp馬力與12V輕油電也讓人滿足，當然虛擬座艙、智慧手機連接與完善齊全的智慧駕駛輔助系統也給予十足便利性，而在此基礎上Q5 Sportback則有著更運動化的身形，光這點就足以讓想與眾不同甩帥的買單。