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她抽屜翻到「草莓口味套套」！爸一看嚇傻　秒搶走吞下肚

▲原PO幼稚園時期翻家裡抽屜時，曾發現草莓口味的保險套。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）
▲原PO幼稚園時期翻家裡抽屜時，曾發現草莓口味的保險套。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-22 10:51:48

孩子在成長過程中難免會對「性」感到好奇，許多學校已經開始實施性教育，希望兒童從小培養正確觀念，不過對家長而言，要解釋難免會感到難為情，近日就有一名網友在網路上表示，她幼稚園時期曾在家中翻到一個草莓口味的保險套，當時爸爸在慌亂之中竟謊稱那是糖果，接著在她面前吃下肚，故事結局笑翻眾人。 

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該名網友19日在論壇「Zuvio 校園」中發文，她以「爸爸在我面前吃保險套」為題，表示以前讀大班的時候，某天下課回到家貪玩翻抽屜，竟然翻到一個草莓口味的保險套。 

▲原PO爸爸慌亂之下，竟把保險套直接丟進嘴裡嚼。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）
▲原PO爸爸慌亂之下，竟把保險套直接丟進嘴裡嚼。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）
原PO回憶，她當時並不知道那是什麼，因此等到爸爸回家時，她天真地拿著保險套問「爸爸，這是什麼東西？」而爸爸一看立馬嚇壞，尷尬解釋「呃…這個是…爸爸的糖果啦！」接著一把搶走丟進嘴巴裡嚼，深怕女兒會傻傻把「糖果」吞下肚，還只能面有難色地說好吃，最後原PO也搞笑透露故事結局：「後來我就多一個妹妹了。」 

貼文一出，網友全笑翻留言，「這老爸非常犧牲」、「太犧牲了吧，怕妳真的以為是糖果吃掉」、「爸爸好慘，奶粉費加倍哈哈哈哈哈哈」、「這個爸爸有點可愛」、「當年那麼犧牲的爸爸，肯定沒有想到，過了這麼多年，當年幼稚園時做出的壯舉仍被記得」、「書名《如何多個弟妹》」、「那個是泡泡糖」。 （編輯：賴禹妡）

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