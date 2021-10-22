販毒也收5倍券　苓雅警扮買家一舉緝獲販毒男

「現在可以使用５倍券還不速速來電!」高市警局苓雅分局員警日前執行網路巡邏時，發現竟有不肖份子透過網路販售毒品，並大剌剌寫上「五倍券收」，警方立即組成專案小組調查，並於日前許深夜喬裝買家，當場將姓戴男子以涉嫌販賣毒品之罪名逮捕歸案，並於車上起獲百餘包毒品咖啡包及十餘包的三級毒品分裝包。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-22 13:03:00
戴姓男子（23歲）長期以通訊軟體作為平台，發送販賣毒品咖啡包的訊息，而且為了躲避警方查緝，更以「術語」代稱各種類的毒品，如優質小姐、進口洋妞等字眼，且幾乎每日都會發送新品熱銷的訊息，催買家趕緊下訂，10月20日深夜11點多，苓雅分局員警喬裝買家傳賴群組約於苓雅區林森二路，見戴姓男子現蹤，立即湧上逮捕他，旋即於戴男車上搜出108包毒品咖啡包，淨重近400公克、18包K他命，重30多公克以及疑販毒所得3萬8千元。
苓雅分局表示，執行網路巡邏，發現有人長期以通訊軟體當販毒平台，以「優質小姐」、「進口洋妞」等字眼取代毒品名稱，最近政府發放五倍券，也發訊「現在可以使用五倍券，還不速速來電」、「五倍券收」等交易毒品資訊。不過，警方逮捕戴到案，在贓款中未發現五倍券。