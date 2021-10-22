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鍾國騰醫師說明，婦科手術除了要考量治療效果，術後沾粘問題也不能忽視。沾黏主要是因手術會在肚皮留下傷口，而傷口處會滲血，因此在癒合的過程中容易產生沾黏，鍾醫師補充，只要是動刀的手術，或多或少都會有沾黏情況，但嚴重會影響患者日後生活品質，如腹痛、脹氣、腸沾黏甚至可能不孕，因此患者第一次婦科手術的選擇就相當重要；而子宮肌瘤的治療從過去的巨創、微創手術，到現今臨床上有愈來愈多患者選擇透過海扶刀來治療，也就是所謂的無創手術，不會在腹部留下傷口。
術科手術界的愛馬仕 海扶刀讓肌瘤手術很優雅
鍾國騰醫師表示，相對傳統剖腹手術及腹腔鏡手術來說，海扶刀為一項治療子宮肌瘤的創新科技，但技術已十分成熟。過去女性患者聽聞子宮肌瘤需要開刀處理，難免會有點退縮，除了因術後恢復期長（至少2週），術後的併發症及留下來的傷口也會造成患者身心的負擔，但海扶刀這項無創手術，使用聚焦原理來治療，患者僅需俯臥在儀器上，透過儀器聚焦體外超音波熱能，精準對焦於體內肌瘤病灶處，就能達到消融肌瘤的目的，也因不必在腹部動刀，手術過程中不會傷害子宮及其周邊組織，術後腹部也沒有傷口，進而避免了術後沾粘的問題。
鍾國騰醫師補充說明，海扶刀手術的價格相較傳統剖腹手術的確比較高，但患者本身若有保險，可以透過保險理賠，臨床上更有全額理賠的案例；此外，雖然多數子宮肌瘤都可透過海扶刀治療，但患者在治療前必須經過核磁共振檢查，確認子宮肌瘤為良性且聲通道安全，才會進行手術，且無論術中及術後均提供患者一個舒適優雅的治療狀態，綜合上述條件，讓海扶刀有「婦科手術界的愛馬仕」之稱。
子宮肌瘤易復發 無創治療減輕患者身心煎熬
醫師提醒，子宮肌瘤為復發率高的婦科疾病，因此許多患者曾進行不只一次的肌瘤手術，但過去在海扶刀尚未出現前，反覆手術對患者的身體或內心無疑是一種負擔，而醫療技術的創新，不僅讓患者達到疾病治療的目的，也能享有高水準的醫療品質，讓患者重拾健康的身心，是金錢也無法衡量的事。
資料來源：健康醫療網 婦科手術界的愛馬仕？ 海扶刀治肌瘤遠離術後沾粘
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