切割李雲迪！王力宏洗清性向疑雲　工作室讚警方火眼金睛

39歲的中國鋼琴家李雲迪涉嫌嫖娼被拘捕，消息一出震驚外界，尤其是其性向疑雲，反而獲得釐清，曾因合作春晚誤傳與他過從甚密的王力宏，長達9年的傳聞總算沉冤得雪，工作室昨（21）日深夜轉發北京公安局官方微博影片，讚美「警察叔叔不僅有火眼金睛，唱歌還好聽」！雖未指名道姓，卻偷偷酸了李雲迪事件，被粉絲打趣說「開心你就直接說出來」！





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王力宏9年前在演唱會上和李雲迪合作《落葉歸根》。（圖／翻攝王力宏微博）

▲王力宏邀請李雲迪來家裡彈琴，不料鬧出烏龍緋聞。（圖／翻攝王力宏微博）

王力宏和李雲迪2012年在春晚合作，四手聯彈《金蛇狂舞》與《龍的傳人》，因同是音樂人背景，有共同話題，接連在北京、香港演唱會再次合作《落葉歸根》，趁著好友來台北之際，他盡地主之誼邀請李雲迪到家裡彈琴、和阿妹聚會合照，遂傳出在PuB牽手的「宏迪戀」烏龍緋聞。





王力宏困擾不已，2013年初親上火線發微博駁斥：「我是異性戀，李雲迪也是喜歡女生，所謂宏迪到底是什麼情況？！」希望外界開玩笑有個限度。但緋聞依舊甚囂塵上，他滿腹委屈無處訴，半年後再度澄清：「假話越說越假，真話越說越真，做事做人真心，誠懇，誠實，天不怕地不怕」。





▲王力宏2013年發文澄清，和李雲迪都是異性戀。（圖／翻攝王力宏微博）

▲王力宏（右）、李靚蕾結婚後，才讓性向疑雲稍有平息。（資料照／記者邱榮吉攝影，2014.01.27）

直至當年底，王力宏宣布和老婆李靚蕾結婚後，這段謠言稍微平息，卻難以洗刷娛樂八卦的刻板印象，如今李雲迪被證實涉嫌嫖娼，對象是29歲的女子，也讓王力宏粉絲相當驚喜，紛紛留言祝賀，還在微博超話抽獎慶祝，開心偶像終於洗刷性向疑雲，「這麼多年過去了，終於等到天道好輪迴的這一天」、「當初網暴王力宏的人給他道歉嗎？」、「趕快發首歌慶祝慶祝吧」。



