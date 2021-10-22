全聯只有這款即期品免費送 網曝家樂福這時間最好搶便宜
日前有一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，大讚自己先前到全聯購物，發現店家將「即期零食」，接近保存期但來沒過期的零食放在櫃台旁，提供客人免費領取，既不浪費又能造福民眾，讓網友們狂讚「超佛心」。《Nownews今日新聞》今（22）天實際向全聯求證，官方回應，該網友PO文的「生活良好商品」，因為是全聯獨家進口販售的商品，所以如果效期剩一個月，會由門市自己決定做贈品或試吃品，針對其他乾貨就沒有對外發送。
記者劉雅文／台北報導
2021-10-22 11:39:32
另外，針對當天到期的生鮮即期品，全聯也會在早上會貼八折的標籤，下午四點原先八折的會換成六折的促銷價標籤，但實際還會依各店狀況做調整。
除了全聯之外，想要搶即期品好康的民眾，家樂福量販與超市設置有即期專區，不間斷的銷售即期商品，如果過期才會有廠商回收，或者廠商授權店家自行報廢，但沒有免費發送的情形。
網路上還有不少小資網友分析，家樂福熟食區多數會在8點後打折，建議民眾想要省省荷包可以晚一點點去搶購。但是實際上家樂福熟食區降價出售，還是依照各分店狀況，每間降價時間不同，除過都會在閉店前提供熟食商品降價出清。
至於同為量販店的愛買表示，像這樣針對即期品處理，乾貨的部分會設置即期品貨架、降價出清，沒有賣掉的話會直接作廢，所有分店都是比照辦理。生鮮部分也會有惜福專區或是部分小瑕疵商品會放置一起來降價出清。