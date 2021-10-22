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嫩妻傳「親子鑑定」2娃皆非親生　70歲製作人回應了

▲70歲製作人張紀中（右）被爆和愛妻做親子鑑定。（圖／翻攝張紀中微博）
▲70歲製作人張紀中（右）被爆和愛妻做親子鑑定。（圖／翻攝張紀中微博）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-10-22 11:30:00｜2021-10-22 11:38:27

70歲製作人張紀中多次翻拍金庸小說，胡軍版《天龍八部》、黃曉明版《神鵰俠侶》都是他的作品，在大陸演藝圈地位崇高，2016年他和前妻離婚，隔年娶了小31歲的助理杜星霖，陸續生下2個孩子，近日卻傳出張紀中婚姻觸礁，孩子還做親子鑑定，張紀中因此倒下送醫，對此，張紀中發文否認謠言。

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▲70歲製作人張紀中插管照在網路流傳。（圖／翻攝微博）
▲70歲製作人張紀中插管照在網路流傳。（圖／翻攝微博）
張紀中和杜星霖的爺孫戀備受外界矚目，杜星霖婚後一連生下2個小孩，讚老公：「他的精力體力和活力真的比很多年輕人，也比我好。」不過月初卻傳出張紀中婚變，他帶孩子做親子鑑定，並和嫩妻杜星霖打架鬧離婚，張紀中70歲身體不堪負荷，因而送醫急救，流出一張鼻子插管的臥床病照。

對此，一名記者幫張紀中澄清，「張說2個孩子絕對是他和杜星霖親生，網路盛傳住院照片，是2016年看病的舊照片。有人移花接木硬說成10月2日是假的。」張紀中自己也開腔：「不法分子蓄意捏造我們夫妻謠言肆意傳播，一張我6年前高血壓住院的舊照片，被編造成一個虛假故事四處造謠，給我和家人帶來困擾，我將以法律手段糾察造謠生事者，要求名譽損害賠償。」

▲記者為70歲製作人張紀中澄清婚變消息。（圖／翻攝微博）
▲記者為70歲製作人張紀中澄清婚變消息。（圖／翻攝微博）
▲70歲製作人張紀中否認家庭失和。（圖／翻攝微博）
▲70歲製作人張紀中否認家庭失和。（圖／翻攝微博）

 

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