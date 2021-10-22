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罷免案明投票　蘇貞昌：陳柏惟理性問政、盼台中人展智慧

▲台灣基進立委陳柏惟今（22）早4時展開連續14小時步行，最後將於晚間6時左右抵達高鐵台中站晚會現場，完成「100小時民主最後一哩路」挑戰。（圖／台灣基進提供）
▲台灣基進立委陳柏惟今（22）早4時展開連續14小時步行，最後將於晚間6時左右抵達高鐵台中站晚會現場，完成「100小時民主最後一哩路」挑戰。（圖／台灣基進提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-22 11:16:54

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於明日投票，行政院長蘇貞昌今（22）日於立法院議場備詢時，被民進黨立委何欣純問及此議題。蘇貞昌說，罷免制度是用來補選舉或有不足之處，除非被罷免人在任期間有做不符民意、有愧職守的事情，或有操守人格方面的問題，否則不應該因為不同立場就來政黨對決。他也說，陳柏惟在國會行使權責監督行政院可說盡心盡力，自己肯定其理性問政，希望台中選民能夠讓全國看到很高智慧，也讓台灣民主成熟更進一步。

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▲何欣純無故捲入王定宇租屋風波，卻被王定宇深夜傳簡訊騷擾（圖，翻攝何欣純臉書）
▲民進黨立委何欣純質詢時，與行政院長蘇貞昌談及陳柏惟罷免案議題。（圖／翻攝自何欣純臉書）
談及陳柏惟罷免案明日將投票，蘇貞昌說，他認為民主制度設計有選舉跟罷免，這是用罷免來補選舉或有不足之處，等於是備用。選舉出來的人代表民意，除非他在這期間有做不符民意或有愧職守的事，或有操守人格方面的問題，否則不應該因為不同立場就來政黨對決，要把其他政黨殲滅。

蘇貞昌也說，如果像這次罷免，把被罷免人過去事情翻出來，這也不是罷免的設計本質。他說，自己看陳柏惟在監督行政院、行使國會議員權責時盡心盡力，「我認為他在國會並沒有褻瀆他的職責，而且非常理性問政，我給予肯定」。蘇貞昌說，希望台中選民在選舉制度應用上能夠讓全國看到很高智慧，台灣民主也能更成熟、更進一步。

何欣純也說，罷免當然是公民權的行使，但是是民主制度中有不足時的備援，如果是造謠、抹黑，這是破壞台灣民主制度，也是詆毀台灣民選國會議員，相信台灣人民不會接受。守護台灣的民主、自由與選舉制度，這價值是大家要面對的。

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