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曾令民醫師表示，台灣乳癌年輕化是趨勢，根據臨床研究發現，年輕型乳癌普遍具有腫瘤較大、惡性度高、增生力活躍且易轉移等特性，特別是35歲以下的極年輕乳癌患者，其復發或轉移的治療預後相較停經後患者較為不良。乳癌區分為不同亞型與期別，各亞型的治療選擇與復發轉移風險各異。面對乳癌二次侵襲或轉移，審慎了解自己的腫瘤型態與治療選擇、定期追蹤，同時維持自身健康狀況相當重要。
新型口服標靶大躍進 延緩化療、提升生活品質
曾令民醫師強調，近兩年在乳癌的各亞型治療上都有很顯著進步。當年輕患者不幸面臨乳癌復發或轉移時，一定要掌握抗癌「3招」，才能更有機會與「癌」和平共存。
第一招，「勇敢面對」：一經確診乳癌復發或轉移，雖然難免感到恐懼、挫折，但是現在已有完善的醫療團隊，病友們若能迅速整頓自己心態，才能勇敢地迎接長期的抗癌作戰。
第二招，「了解自身疾病與治療計畫」：乳癌治療包含化學治療、抗荷爾蒙治療、卵巢抑制、標靶治療與免疫療法，皆可依據不同亞型打造個人化方針。以口服CDK4/6抑制劑搭配荷爾蒙治療為例，最新研究數據指出，半數以上荷爾蒙陽性、HER2陰性之晚期復發或轉移性停經前病患皆有望存活長達近五年，與傳統治療相比更延長近1年。更有助於延緩化療時間超過４年、延緩疾病惡化時間長達近３年，幫助繼續維持工作與日常生活，緩解經濟壓力、完成生命中更多重要的事。
第三招，「尋求支持」：現今乳癌個案管理師配置與社團發展相當成熟，若能有一同作戰的夥伴，要與癌和平共存，並非難事。花漾女孩GOGOGO創辦人潘怡伶分享，花漾社團專為年輕乳癌病友創立，多數正值人生精華時刻，規劃著結婚生子、求學工作與理想實踐，一旦遭遇乳癌復發或轉移，從原本「一期乳癌」跳級成「四期生」，所有規劃被迫暫停。尤其過去臨床治療選擇有限，治療伴隨的副作用常讓人苦不堪言，深刻影響生活品質與工作能力，往往陷入更加絕望的深淵。
郭書瑤首支乳癌關懷影片【閃耀花漾人生，我作主】
曾令民醫師感性分享診間經驗，許多原本穩定控制的年輕病患突遇復發或轉移，也讓我們常感意外。在告知檢查結果時，醫護人員也會感到相當心疼與沉重壓力。但是，受惠乳癌各亞型治療選擇的多元與進步，年輕病友們千萬不要輕言放棄，爭取更多時間就有更多機會，讓醫療團隊陪你一起努力。
更邀請到郭書瑤首次擔任年輕乳癌衛教大使，攜手年輕病友米娜、凱西與貝拉拍攝今年秋天最溫暖、勵志的乳癌關懷衛教影片【閃耀花漾人生，我作主】。
資料來源：健康醫療網 40歲以下乳癌年增破1千2百名 年輕型惡性高更易轉移
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