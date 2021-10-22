何欣純籲追究威權體制 蘇貞昌認同：促轉會還有很多要做
民進黨立委何欣純今（22）日質詢行政院長蘇貞昌時，談及轉型正義相關議題。何說，他感慨民進黨立委黃國書被爆料曾是國民黨線民後，大家侷限在線民的內容以及與被監控者的對立，卻沒有對當時黨國威權體制做出追究或還原；蘇貞昌對此表示，台灣經歷全球最長的戒嚴時間，中間威權有太多事情罄竹難書，促轉會一時之間很難全部都做好，未來進一步讓社會能完全瞭解真相，尋求怎樣跨過過去不公不義，還有很多事情要做，還需要各方努力。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-22 11:33:40
黃國書被爆料曾是國民黨線民，引發震撼。何欣純說，細看黃國書事件，現在大家侷限在線民的內容、人物，還有加害者與被監控者之間的對立，但卻沒有對當時黨國威權體制下如何監控台灣人民，造成社會彼此之間猜忌、對立做結構性追究，或是還原當時歷史真相。這不是真正的轉型正義，台灣應該還要做得更多。
蘇貞昌說，台灣是全球戒嚴時間最長的，這種情況很少見，而台灣人民用智慧跟勇敢，好不容易打開民主大門、衝破威權，可是威權疑毒卻還在各角落。在威權時代，一黨專政、黨國體制利用政府機器、公權力、資源、預算來逼迫、監控人民，或行很多不公義的事，總體來說人民甚至線民都可能是受害者。
蘇貞昌進一步說，就算有線民，也已經是最後段了，更要被譴責的是最上位，為了權位用不法手段逼迫人民的政權、掌權者。他說，好不容易台灣進入民主體制後，通過法律、設立獨立機構來推動轉型正義，要去挖掘歷史過去所掩蓋的真相，甚至受迫害的不公不義，有受到不法判決的人趕快還他公道、趕快澄清事實。
蘇貞昌說，促轉會成立以來，許多被害人得到平反，但我國面對過去這麼長的戒嚴，很多罄竹難書的事，促轉會一時之間要全部通通做到，有些困難。未來促轉會必須進一步讓社會了解整件事情的真相，而要尋求怎樣跨過過去的不公不義，還有很多事情要做，需要各方努力。