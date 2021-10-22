遊客變身網美　陶博館彩虹陶球「許願糖果牆」吸睛

鶯歌陶博館戶外陶瓷藝術園區的「許願糖果牆」，是全臺唯一由2萬顆彩色陶球打造而成的網美打卡景點！搭配各人自由發想的拍照姿勢，讓入秋後的防疫生活，也有滿滿活力。
記者陳志仁／新北報導
2021-10-22 11:40:20
突如其來的新冠肺炎，讓陶博館採取休館的防疫策略；以陶土安定力量的陶博館動員館員設計陶球、投入製作各式尺寸的陶球素坯，同時也邀社區居民、在地學童、客家、原住民族、新住民等多元族群一齊參與，在陶球上刻寫願望，最後上釉、燒製完成約2萬顆多彩釉色的大大小小陶球，安裝在陶瓷藝術園區兩面的清水模高牆成為「許願糖果牆」，來到此處的遊客紛紛變身網美。
座落「許願糖果牆」的後方，還有一座經過1年時間打造的「遠得要命藝術廁所」，由郭舒凡、黃偉茜、唐瑄、陳加峯、田欣以、胡宮雪娜、耿怡文、陳韋竹、Sally Walk等9位陶藝家，從在地環境元素發想；步入藝術廁所，放眼所見的各種擬人化與鮮豔色彩創作，讓平凡空間變得生氣勃勃，有如一間充滿驚喜和逗趣的小型美術館，如廁時間也能輕鬆漫遊藝術世界，為生活增添幽默。
新北市文化局局長龔雅雯表示，此次配合三鶯文創整合計畫，打造出不同面貌的陶瓷藝術園區，「許願糖果牆」融合各族群共同參與的藝術創作，「遠得要命藝術廁所」則是落實持續透過藝術創新，營造多元文化共存也能共融的城市；也希望在疫情之後，藉由滿滿的藝術能量，豐富民眾的日常生活。