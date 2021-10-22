台幣恐回29？未來一年美元逐走強　專家：可擇時擇價布局

我是廣告 請繼續往下閱讀
他進一步表示，未來1年市場議題將圍繞在通膨、美國要升息及資金將流向美國，「美元未來1年逐步走強是無庸置疑」，但美元也不會一下子漲太多，主要是美元指標10年期公債殖利率在1.6%左右，美國CPI年增率來到5.4%，實質利率還沒翻正，也就是說美元真實價值還沒來到，美元真正走大強時候都是在縮表，縮表之前，即使減少購債，還是在灑錢，只是灑出來的錢不像之前那麼多，還沒進入緊縮階段，可能到明年6月才可能縮表，美元才會特別強。
因此，在此之前，陳有忠認為美元不會一飛沖天，一下上漲很多，而是來來回回反覆走高，呈現「漲多跌少、緩步走升」格局，因此，沒買到美元也不用扼腕，美元還有機會拉回來，可以逢低承接。
陳有忠建議此時可先審視自己的資產配置，若美元計價資產超過5成，代表美元部位過多，建議可趁美元指數來到94以上時逢高出脫，水位降至5成就不要再減，因為未來美元仍是強勢貨幣。
相反，若美元資產部位低於5成，表示美元部位過少，美元強勢過程享受不到好處，反而因過多非美貨幣導致資產減損，因此，陳有忠建議可採取「只進不出」策略，美元拉回時就要逢低布局，以台灣人角度來看，可採取「定時定額」、「擇時」、「擇價」布局。
所謂「擇時」，陳有忠解釋新台幣有一個特性就是每逢月底、季底及年底，出口商有結匯壓力，因為台灣是出口貿易順差國家，今年仍暢暢，前9月出口貿易順差480億美元，比去年成長2、3成，出口商仍面臨賣匯壓力，因此到月底、季底及年底就會賣美元，推升新台幣，所以，新台幣壓到「27字頭」就可布局美元，尤其美元計價資產低於5成的人，更建議「只進不出」。
至於「擇價」，陳有忠進一步說明，現在新台幣兌美元在28元徘徊，在預期未來美元持續上漲之下，未來1年新台幣回貶機率將大於回升，雖然台灣基本面很好，但只要邊境一打開，出口匯兌需求又會出來，美元需求就會增加，促使新台幣偏貶，新台幣就有面臨回貶壓力，市場預期甚至不排除拉回「29字頭」的可能。因此。現在看到「27字頭」，每2角可以做一個布局，即新台幣兌美元來到27.8元、27.6元及27.5元以下就可逢低承接美元，而且可越買越多。