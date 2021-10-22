回顧從政路心直口快得罪人 3Q：10年前的陳柏惟已經消失
基進黨立委陳柏惟的「100小時走民主最後一哩路」，今進入最後一天，回顧從政路，他提出3個反省與檢討，自承「過去的我心直口快，常造成人家的誤會。」對於過往犯下的錯，他說「10年前的陳柏惟已經消失，希望盡最大努力彌補過去的錯誤。」並期待在大家仍對他仍有期待的時候，留在舞台上。
記者顏幸如/綜合報導
2021-10-22 12:20:06｜2021-10-22 12:21:46
明天就是罷免投票日，陳柏惟的百時苦行，今（22日）上午10時已走了92小時、超過100公里，預計走到今晚6時、徒步到烏日晚會活現場。媒體問他一路走來有何感想，他以伍佰《返去故鄉》的歌詞形容心情：「我的雙腳站在這，我的鮮血、我的目屎，攏藏在這個土腳。」
陳柏惟說：「一路行走的過程中，我們流汗，我也流淚、流血，和土地做感情的連結，遇到蠻多鄉親，不管是喜歡還是討厭我的，他們都有反映。這段時間深刻的反省與檢討，看看自己還有哪些不足的東西，得到一些結論。」
陳柏惟的3點結論，包括1、「過去的我心直口快，常常造成人家的誤會，未來說話時會再小心一點、圓融一點。」2、「想做的事情太多太大，4年都不一定能完成，現在1年9個月被檢驗，雖然倉促，仍希望有時間把選區的願景做完。」3、「10年前發生了很多事件、很多過錯，但10年前的那個陳柏惟已經消失，我希望用剩下的時間、盡最大的努力，彌補過去的錯誤。」
陳柏惟說，這段路走來最大的感想，就是自己應該盡全力，在大家仍對他有期待的時候，留在這個舞台上，繼續為台灣服務。