注意！土城部分地區27日上午6時起停水14小時

台灣自來水股份有限公司第十二區管理處表示，為配合「錦和加壓站抽水機更新作業」，土城部分地區從27日的上午6時至下午8時，將停水14小時，請民眾預先儲水備用；此外，也將於土城區福安街72號等地，設置5處臨時供水站。
記者陳志仁／新北報導
2021-10-22 12:26:26
自來水公司指出，此次停水的範圍包括土城區青和街、石門路、中央路三段126巷、中央路三段281巷、永安街、永平路、永寧路、永和街、自強街全部、福安街、金安街（以上皆含單雙號及巷弄全部）、自由街15號以後、明德路一段（單號355~367號，雙號260~398號皆含巷弄）、青雲路（單號側319號以後全部，雙號350號以後全部皆含巷弄）、中山路（單號1~5號，雙號2~8號及4巷全部）。
減壓供水的地區，則有土城區金城路2~3段、延壽路、延和路、延平街、和城路二段255巷、延吉街、 德峰街、明峰街、峯廷街、立清街、立德路、立雲街、立仁街、清水路、青仁路、青隆街、青福街、仁愛路、青山路、亞洲路、勝利街、復興街、成功街、中興路、民權路、大同街（以上皆含單雙號及巷弄全部）、明德路一段（單號1~309，雙號2~238號含巷弄）、青雲路（單號1~319號，雙號2~318號）、中山路（單號7~99號，雙號10~68號），自由街1~5號。
自來水公司說，因應本次的停水，也在土城區福安街72號、明德路一段291號巷口、青雲路453號旁、自強街10號旁，及永寧路18號（土城國中旁）等5處設置臨時供水站，停水期間請民眾配合關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災；另如有任何供水的問題或因重大事故需緊急送水，可電1910免付費專線、第十二區管理處2996-8961或土城服務所2265-5172洽詢。