拜習年底線上峰會　傳美欲負責任地處理與中國關係

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他們說，會談議程很可能會在諮詢盟友後才敲定，諮詢的場合包括下週在羅馬登場的20國集團（G20）高峰會，以及之後在蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）。
拜登將參與這兩場論壇，而習近平自疫情爆發後就不曾出訪，因此料將不會出席。
儘管拜習會堪稱一場豪賭，尤其華府和北京當局在疫情起源、中國持續擴充核武庫等種種議題上爭論不休，拜登團隊到目前為止對於取得具體成果的期望不高，且不願透露議程可能包括哪些內容。
一名高階政府官員說：「我們仍在規劃這場線上雙邊會談的細節，因此目前無可預告。」"知悉目前計畫的不具名消息人士表示，這場會談本身就是一大成果，期望能為華府所謂的長期戰略競爭帶來穩定。
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和中國外交事務最高層官員楊潔篪本月上旬在瑞士閉門會談。當時一名美國政府高層表示，雙方同意安排年底前拜習線上峰會，致力讓美中關係往更具「建設性方向」發展。
這名官員說：「我們認為這對兩位領導人來說，在處理此關係上扮演更積極角色尤其重要。」
目前在布魯金斯研究所（Brookings Institution）服務的前美國國務院亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）表示，這場會談應有助填補溝通上的空白，讓仍在急遽走下坡的關係有個底線，「這不是真正的結果，但會防止情勢持續惡化」。
路透社提到，先前在美國前總統川普政府的貿易戰中，中國官方暗示是美方尋求會談，藉此來占上風。如今拜登政府試圖展現美國是負責任的強權，改寫了格局，官員在拜習9月9日通話後告訴媒體，拜登主動提議互動。
拜登政府高層今年3月在阿拉斯加首次與中方會晤，但以舌戰不歡而散後，歐洲盟友非常擔心美中關係處理不當，可能連帶將他們拖入衝突；亞洲也有外交官員說「全球每個人都有點焦慮」。
對習近平來說，減少口水戰也有道理，尤其期盼明年國家重大活動順利舉行，包括明年2月北京冬季奧運，以及中共第20次全國代表大會，習近平預定將取得前所未見的國家主席第3任期。
儘管如此，在雙方仍有眾多歧見下，美國官員堅稱，視為關係「解凍」是誤判。
拜登政府近日對於中國傳出8月測試具核能力的極音速飛彈一事表達擔憂，也指控中國加強軍事活動意在脅迫台灣。
獲提名出任美國駐中大使的勃恩斯（Nicholas Burns）昨天表示，中國是美國「最危險的競爭對手」，並說美國應與盟友密切合作。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1101022