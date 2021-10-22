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城中城聯合公祭後　陳其邁：深切檢討，讓這座城市更安全

▲高雄市城中城大樓罹難者，今天在高雄市立殯儀館舉行罹難者聯合公祭，總統蔡英文親自出席聯合公祭，為罹難者上香致祭。（圖／高市府提供）
▲高雄市城中城大樓罹難者，今天在高雄市立殯儀館舉行罹難者聯合公祭，總統蔡英文親自出席聯合公祭，為罹難者上香致祭。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-10-22 14:07:46

高雄市城中城大樓惡火造成46人喪生慘劇，今(22)日於高雄市立殯儀館舉行罹難者聯合公祭，全國各機關學校下半旗一日致哀，蔡英文總統更親自出席聯合公祭，為罹難者上香致祭。市長陳其邁在公祭後表示，未來不論是制度的修正或是執行面的落實，市府都會深切檢討，讓這座城市更安全。

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▲城中城大火罹難者，今天在高雄市立殯儀館舉行罹難者聯合公祭市長陳其邁在公祭後表示，市府會深切檢討，讓這座城市更安全。（圖／高市府提供）
▲城中城大火罹難者，今天在高雄市立殯儀館舉行罹難者聯合公祭市長陳其邁在公祭後表示，市府會深切檢討，讓這座城市更安全。（圖／高市府提供）
今天上午在高雄市立第一殯儀館舉行聯合告別式，由高雄市長陳其邁擔任公祭點主官，市長陳其邁一早7點就到殯儀館，市府團隊包括林欽榮、史哲、羅達生3位副市長及各局處首長也全員陸續到場出席，另外包括行政院副院長沈榮津等藍綠政治人物均到場弔唁，總統蔡英文也準時10點到場，過程中都沒有發言。此外，包括行政院副院長沈榮津、陸委會副主委吳美紅、海基會秘書長詹志宏、市長陳其邁與市府團隊及各級民代等到場弔唁，全國各機關學校下半旗一日致哀。

陳其邁表示，後續慰問、關懷、安置及重建等工作都將隨即展開，市府也會針對這次事件深切檢討，讓高雄市更安全，不管是在制度的修正，或者在執行面的落實，或者是在調查的過程，或者是相關的工作，我們也會不斷地來檢討，希望能夠撫慰所有的罹難者。

在傷者部分，陳其邁指出，目前已出院共21人，仍有7人在加護病房、15人在一般病房，都在逐漸康復當中，醫療專家小組21日開會也建議部分在加護病房的傷患可移至普通病房，市府會持續追蹤，照顧他們的健康。

另外，在這次意外中3名陸籍配偶罹難，新聞局長董建宏表示，其中2位有中華民國國籍、1位有居留權，家屬已分別在19日、21日來台，市府以一對一的方式服務，並提供機票、住宿及法律上的協助，市長陳其邁也已親自致電慰問家屬。
 

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