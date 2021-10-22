城中城聯合公祭後 陳其邁：深切檢討，讓這座城市更安全
高雄市城中城大樓惡火造成46人喪生慘劇，今(22)日於高雄市立殯儀館舉行罹難者聯合公祭，全國各機關學校下半旗一日致哀，蔡英文總統更親自出席聯合公祭，為罹難者上香致祭。市長陳其邁在公祭後表示，未來不論是制度的修正或是執行面的落實，市府都會深切檢討，讓這座城市更安全。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-22 14:07:46
今天上午在高雄市立第一殯儀館舉行聯合告別式，由高雄市長陳其邁擔任公祭點主官，市長陳其邁一早7點就到殯儀館，市府團隊包括林欽榮、史哲、羅達生3位副市長及各局處首長也全員陸續到場出席，另外包括行政院副院長沈榮津等藍綠政治人物均到場弔唁，總統蔡英文也準時10點到場，過程中都沒有發言。此外，包括行政院副院長沈榮津、陸委會副主委吳美紅、海基會秘書長詹志宏、市長陳其邁與市府團隊及各級民代等到場弔唁，全國各機關學校下半旗一日致哀。
陳其邁表示，後續慰問、關懷、安置及重建等工作都將隨即展開，市府也會針對這次事件深切檢討，讓高雄市更安全，不管是在制度的修正，或者在執行面的落實，或者是在調查的過程，或者是相關的工作，我們也會不斷地來檢討，希望能夠撫慰所有的罹難者。
在傷者部分，陳其邁指出，目前已出院共21人，仍有7人在加護病房、15人在一般病房，都在逐漸康復當中，醫療專家小組21日開會也建議部分在加護病房的傷患可移至普通病房，市府會持續追蹤，照顧他們的健康。
另外，在這次意外中3名陸籍配偶罹難，新聞局長董建宏表示，其中2位有中華民國國籍、1位有居留權，家屬已分別在19日、21日來台，市府以一對一的方式服務，並提供機票、住宿及法律上的協助，市長陳其邁也已親自致電慰問家屬。