COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

別再找代購！台灣也買得到SEPHORA　滿額免運必買8大美妝

▲SEPHORA登台！滿額免運必買8大美妝。（圖／翻攝自SEPHORA官網、Pat McGrath IG、FENTY BEAUTY IG）
▲SEPHORA登台！滿額免運必買8大美妝。（圖／翻攝自SEPHORA官網、Pat McGrath IG、FENTY BEAUTY IG）

記者蕭涵云/台北報導

2021-10-23 08:00:00

美妝電商SEPHORA真的進軍台灣！不用出國也能買到美妝圈大勢品牌，無論是彩妝高手或準備入坑的小資女，再也不用找代購、等代運，SEPHORA台灣官網初登台就推出首購9折、滿額免運費好康，達人推薦必買8大美妝清單全公開！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲SEPHORA總算登台！（圖／翻攝自SEPHORA官網）
▲SEPHORA總算登台！（圖／翻攝自SEPHORA官網）
一進入SEPHORA網站便收到「現已登台」的訊息！隨即轉換成中文網站模式，更提供首購輸入折扣碼「ONLINE10」即享9折優惠，訂單金額超過2,000元就可免運費！

▲輸入折扣碼「ONLINE10」即享9折優惠，訂單滿2,000元免運！（圖／翻攝自SEPHORA官網）
▲輸入折扣碼「ONLINE10」即享9折優惠，訂單滿2,000元免運！（圖／翻攝自SEPHORA官網）
雖然與之前傳出將以實體店面進駐台灣的消息不同，但SEPHORA一抵台就提供眾多好康，仍令女孩們心動，迅速成為熱搜關鍵字！一點進SEPHORA官網可看到超過20個以上的歐美大勢美妝品牌，其中不乏好萊塢知名彩妝師自創品牌，還有自家SEPHORA Collection產品推薦。

▲ANASTASIA BEVERLY HILLS眼影盤。（圖／翻攝自SEPHORA官網）
▲ANASTASIA BEVERLY HILLS眼影盤。（圖／SEPHORA官網）
快來看看達人推薦必買8大美妝品牌與指標單品：

ANASTASIA BEVERLY HILLS

好萊塢明星金卡戴珊都大推！以眼彩和眉彩最受歡迎，被譽為好萊塢御用修眉師的ANASTASIA，還曾在節目上直接為歐普拉修眉，倍受名人青睞！自創品牌後最高人氣的產品就是雙頭眉筆，先用眉筆滑順勾勒出眉型，反轉後再以眉刷將俐落眉型輕刷自然，使用超方便！

▲ANASTASIA BEVERLY HILLS雙頭眉筆。（圖／SEPHORA官網）
▲ANASTASIA BEVERLY HILLS雙頭眉筆。（圖／SEPHORA官網）
從一推出「文藝復興」眼影盤就享有好評到現在，14格繽紛色彩很有活力，顯色度和飽和度都沒話說，單擦、混搭疊上，輕鬆打造不同風格的眼妝。

▲Huda Beauty眼影盤。（圖／SEPHORA官網）
▲HUDA BEAUTY眼影盤。（圖／SEPHORA官網）
HUDA BEAUTY眼影盤

看看推薦清單上有這麼多眼影盤，就知道SEPHORA官網把多少好貨都拿下！每次走進店內選色困難真的不是傳說。相較於多數歐美品牌用色大膽，HUDA BEAUTY色彩柔美，對亞洲女性來說相對較好駕馭，大地色系、浪漫莓果通通是必備，一盤就有珠光、霧面和亮片質地，難怪令人愛不釋手！

Pat McGrath

全球知名彩妝大師Pat McGrath，操刀過LOUIS VUITTON、DIOR、GUCCI、PRADA等眾多精品服裝大秀。創立品牌產品中最吸睛的就是一款鑲飾著金色立體嘴唇造型的唇膏，看過就印象深刻。

▲HOURGLASS腮紅。（圖／SEPHORA官網）
▲HOURGLASS腮紅。（圖／SEPHORA官網）
HOURGLASS

身為天后瑪丹娜指定的演唱會彩妝，HOURGLASS以打亮餅及腮紅，大理石質地及亮度都相當細緻，有著漂亮大理石紋路的腮紅，看起來浮誇但刷在臉上效果自然顯現好氣色，豐富色號選擇很多；同樣優勢運用在招牌產品打亮餅上，讓女孩自然營造臉頰充滿光澤感的「仙女光」。

▲HOURGLASS打亮餅。（圖／SEPHORA官網）
▲HOURGLASS打亮餅。（圖／SEPHORA官網）
KAT VON D液態唇釉

霧面唇彩熱夯已久，上唇效果是大家最關注目標，KAT VON D液態唇釉超不沾黏，不厚重、不乾澀又持久，化解所有女孩對霧感唇彩的困擾，是風靡大家的主因，玫紅、珊瑚、乾燥玫瑰等裸土、磚紅色系最為熱門。

DEAR DAHLIA

有著質感大理石紋和玫瑰金框線外貌的DEAR DAHLIA，來自韓國，是少見的純素美容品牌，採用天然成分，甚至擁有自己的專利，內外皆美。

▲Tarte遮瑕液。（圖／SEPHORA官網）
▲Tarte遮瑕液。（圖／SEPHORA官網）
Tarte遮瑕液

號稱「沒有遮不掉瑕疵」的Tarte，遮瑕液採用天然成分卻效果絕佳，舉凡雀斑、痘疤、甚至黑眼圈等瑕疵，只要抹上薄薄一層就能輕鬆遮蓋，而且非常服貼臉部肌膚，幾乎不會出現顯細紋卡粉的狀態，為了迎合各種膚色，竟然推出多達30種色號，連專業彩妝師都常常推薦！

FENTY BEAUTY

雖然在SEPHORA台灣官網尚未看到巨星蕾哈娜的彩妝品牌FENTY BEAUTY，但提到SEPHORA就是不能錯放FENTY BEAUTY，從色號超齊全的底妝到修飾效果超好的蜜粉，讓你帶有自帶濾鏡的妝感！只好密切關注台灣官網擴增品牌的進度。

Urban Decay Naked眼影盤及定妝噴霧

歐美超夯彩妝品牌Urban Decay，在人氣排行榜上居高不下，常常一貨難求。已經進化到第三代的Urban Decay Naked眼影盤，優秀顯色度和飽和度相當優秀，一盤12色就能包辦日常及夜間眼妝，是美妝博主和時尚達人的基本單品，連彩妝師都必須入手！

一瓶難求的Urban Decay定妝噴霧，竟有保濕、控油與持久三種功效，效果輾壓其他品牌，自從用了它，再也不知道什麼叫脫妝，噴上後還有光澤感，真的太實用！可惜尚未在台灣官網上現蹤，大家一起敲碗進駐吧。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀