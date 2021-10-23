別再找代購！台灣也買得到SEPHORA　滿額免運必買8大美妝

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然與之前傳出將以實體店面進駐台灣的消息不同，但SEPHORA一抵台就提供眾多好康，仍令女孩們心動，迅速成為熱搜關鍵字！一點進SEPHORA官網可看到超過20個以上的歐美大勢美妝品牌，其中不乏好萊塢知名彩妝師自創品牌，還有自家SEPHORA Collection產品推薦。
快來看看達人推薦必買8大美妝品牌與指標單品：
ANASTASIA BEVERLY HILLS
好萊塢明星金卡戴珊都大推！以眼彩和眉彩最受歡迎，被譽為好萊塢御用修眉師的ANASTASIA，還曾在節目上直接為歐普拉修眉，倍受名人青睞！自創品牌後最高人氣的產品就是雙頭眉筆，先用眉筆滑順勾勒出眉型，反轉後再以眉刷將俐落眉型輕刷自然，使用超方便！
從一推出「文藝復興」眼影盤就享有好評到現在，14格繽紛色彩很有活力，顯色度和飽和度都沒話說，單擦、混搭疊上，輕鬆打造不同風格的眼妝。
HUDA BEAUTY眼影盤
看看推薦清單上有這麼多眼影盤，就知道SEPHORA官網把多少好貨都拿下！每次走進店內選色困難真的不是傳說。相較於多數歐美品牌用色大膽，HUDA BEAUTY色彩柔美，對亞洲女性來說相對較好駕馭，大地色系、浪漫莓果通通是必備，一盤就有珠光、霧面和亮片質地，難怪令人愛不釋手！
全球知名彩妝大師Pat McGrath，操刀過LOUIS VUITTON、DIOR、GUCCI、PRADA等眾多精品服裝大秀。創立品牌產品中最吸睛的就是一款鑲飾著金色立體嘴唇造型的唇膏，看過就印象深刻。
HOURGLASS
身為天后瑪丹娜指定的演唱會彩妝，HOURGLASS以打亮餅及腮紅，大理石質地及亮度都相當細緻，有著漂亮大理石紋路的腮紅，看起來浮誇但刷在臉上效果自然顯現好氣色，豐富色號選擇很多；同樣優勢運用在招牌產品打亮餅上，讓女孩自然營造臉頰充滿光澤感的「仙女光」。
霧面唇彩熱夯已久，上唇效果是大家最關注目標，KAT VON D液態唇釉超不沾黏，不厚重、不乾澀又持久，化解所有女孩對霧感唇彩的困擾，是風靡大家的主因，玫紅、珊瑚、乾燥玫瑰等裸土、磚紅色系最為熱門。
有著質感大理石紋和玫瑰金框線外貌的DEAR DAHLIA，來自韓國，是少見的純素美容品牌，採用天然成分，甚至擁有自己的專利，內外皆美。
Tarte遮瑕液
號稱「沒有遮不掉瑕疵」的Tarte，遮瑕液採用天然成分卻效果絕佳，舉凡雀斑、痘疤、甚至黑眼圈等瑕疵，只要抹上薄薄一層就能輕鬆遮蓋，而且非常服貼臉部肌膚，幾乎不會出現顯細紋卡粉的狀態，為了迎合各種膚色，竟然推出多達30種色號，連專業彩妝師都常常推薦！
雖然在SEPHORA台灣官網尚未看到巨星蕾哈娜的彩妝品牌FENTY BEAUTY，但提到SEPHORA就是不能錯放FENTY BEAUTY，從色號超齊全的底妝到修飾效果超好的蜜粉，讓你帶有自帶濾鏡的妝感！只好密切關注台灣官網擴增品牌的進度。
歐美超夯彩妝品牌Urban Decay，在人氣排行榜上居高不下，常常一貨難求。已經進化到第三代的Urban Decay Naked眼影盤，優秀顯色度和飽和度相當優秀，一盤12色就能包辦日常及夜間眼妝，是美妝博主和時尚達人的基本單品，連彩妝師都必須入手！
一瓶難求的Urban Decay定妝噴霧，竟有保濕、控油與持久三種功效，效果輾壓其他品牌，自從用了它，再也不知道什麼叫脫妝，噴上後還有光澤感，真的太實用！可惜尚未在台灣官網上現蹤，大家一起敲碗進駐吧。