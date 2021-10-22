分析：習近平正以「新民主論述」抗衡西方

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據指出，外界多從北京與西方爭奪話語權的角度來解讀習近平上述談話。
文章表示，審視習近平上台以來的施政路線，以及中國大陸近年的政治學研究走向，似乎可以看出，習近平的相關論述背後，既有回歸中共「執政初心」的政治邏輯，又有為推動「共同富裕」造勢的經濟邏輯。
文章指出，在全球冷戰期間，以蘇聯為首的共產國家陣營一直標榜「民主」，以美國為首的西方國家陣營則以「自由世界」自居。但隨著冷戰結束，「民主」大旗漸被西方所奪，而「民主」、「自由」在大陸成為禁忌之詞。
文章認為，北京方面曾以「中國特色的社會主義民主」來抗衡西方的「民主說教」，習近平日前提出的「全過程民主」，屬於理論創新。
文章表示，用習近平的話說，「全過程民主」就是「民主不是裝飾品，不是用來做擺設的，而是要用來解決人民需要解決的問題的」；一國是否民主，「要看人民在選舉過程中得到了什麼口頭許諾，更要看選舉後這些承諾實現了多少」，要把人民當家作主「具體地、現實地體現到實現人民對美好生活嚮往的工作上來」。
據分析，習近平這種創新論述體現了其高級智囊兼文膽、現任中共中央政策研究室副主任兼秘書長林尚立的思路。
文章指出，11月才滿58歲的林尚立是中共中央政治局常委王滬寧在上海復旦大學國際政治系和法學院任教時的學生，曾經到香港中文大學以及日美德等國大學做過訪問學者。
文章表示，林尚立於2011年至2016年間擔任復旦大學副校長期間，曾在北大學報發表「民主與民生—人民民主的中國邏輯」一文，其觀點就是「民生和民主的互動是人民民主的中國路徑」，這種互動體現為兩者既相互擁有，又相互促進，民主包含民生，民生也包含民主。
文章指出，中國的民主建設和民生建設不是確立在國家與社會的對抗基礎之上，而是確立在國家與社會的合作基礎之上，兩者相互促進是人民民主健康發展的有效途徑。
文章提到，這種觀點在中共現行社會洽理觀念的體現，就是提倡「共同富裕」，這並非外界疑慮的「劫富濟貧」，而是類似歐美「進步主義」、「民主社會主義」的左翼政治理念，符合中國「社會主義」性質的本源初心，也是對過去數十年「重商主義」、「唯GDP論」的矯正。
文章認為，即「全過程民主」為「共同富裕」保駕護航，「共同富裕」則是「全過程民主」的應有之義。」（編輯：繆宗翰）1101022