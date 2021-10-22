漁船走私害154隻貓安樂死 檢方今起訴9人求處重刑
海巡署8月時破獲新北市籍「順發886」號漁船走私154隻品種貓，最後這批貓全以人道處置安樂死，引發外界譁然與公憤。今（22）日檢方將漁船船長林姓男子，主謀鄭姓男子等涉案9人依違反《懲治走私條例》起訴，並建請法官求處重刑。
編輯中心/綜合報導
2021-10-22 13:25:48
海巡署偵防分署高雄查緝隊8月時接獲情資，有不法私梟利用疫情期間，趁隙前往澎湖外海載運走私物品，牟取暴利，於是組成專案小組積極查辦，在8月19日於安平外海9浬處查獲「順發866」號漁船。搜索後發現船上果然非法藏有154隻大小不等的名貴貓。
綜合媒體報導，檢方表示主謀鄭姓男子是規劃整起走私的實際負責人，與前海巡隊員和寵物繁殖場業者勾結，再找來林姓船長接駁運輸。一行人並動手改裝漁船，為了最大化利用船艙空間，3隻貓裝一籠，密艙內的空間非常狹窄，還特別安裝空調以防貓隻悶死。
檢方指出，走私的154隻貓完稅市價約為196萬2363元，且牽涉到本案的寵物養殖場內還有2、30隻名貴犬，65箱香菸，被告等人行為不僅恐造成防疫破口且危害動物安全，對國內寵物市場及課稅公平性影響甚鉅，建請法院從重量刑。（編輯：倪浩軒）