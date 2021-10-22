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搞不清醫療分級？　彰基一次說清楚

搞不清醫療分級？　彰基一次說清楚
搞不清醫療分級？　彰基一次說清楚

健康醫療網

2021-10-22 13:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】你知道自己的就診醫院等級是什麼嗎？根據生福利部分類，台灣醫療院所目前分為「醫學中心」、「區域醫院」、「地區醫院」及「基層診所」等四級，共計有23家「醫學中心」醫院、3家「準醫學中心」級醫院。彰基醫學中心發言人周志中醫師表示，許多民眾常因不瞭解分級醫療制度，導致生病時未經轉診就直接赴醫學中心報到，或受到含糊的醫療訊息誤導，引起不必要的爭議，其實各級醫院皆負有不同的照護任務與角色。

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台灣醫療院所分等級　醫學中心肩負研究與治療　

以彰化縣而言，根據彰化縣政府主計處109年民健康情形分析指出，彰化縣有1032家診所，31家醫院，其中彰基是唯一的「醫學中心」等級，有如台大醫院、台北榮總、長庚醫院。周志中醫師解釋，換句話說，醫學中心除了肩負研究、教學訓練、精密診斷、高度醫療及急重症病患的治療照護等功能，也兼負輔導、協助區域內其他醫療機構的責任。

就診時仍須部分負擔　提倡醫療資源重要性

至於在醫療費用上，依據衛福部中央健康保險署部分負擔及免部分負擔說明，前往診所或醫院就診，除了全民健保支付的醫療費用之外，自己也要負擔一小部分的費用，也就是「部分負擔」，以提醒國人醫療資源的重要性。周志中醫師說明，為落實政府政策，院內2019年癌症收案數達到5,346人，新診斷收治癌症個案數全國排名第六。

彰基醫療體系採橫向聯繫　迅速啟動急重難症搶救機制

此外，彰基與彰化縣消防局共同研究成果，也躍登歐洲知名國際急救權威期刊「復甦」，且彰化基督教醫院醫療團隊發表的台灣本土傳染的SARS-CoV-2病例論文也刊登於《新英格蘭醫學雜誌》，不僅是第一篇台灣新冠病毒家庭群聚個案論文，也向全世界做第一手防疫報告。周志中醫師強調，彰基醫療體系醫院採橫向聯繫通暢，能迅速啟動急診急重難症搶救機制，可望在黃金搶救時間助急重難症病患一把。



資料來源：健康醫療網 搞不清醫療分級？　彰基一次說清楚

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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