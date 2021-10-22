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以彰化縣而言，根據彰化縣政府主計處109年民健康情形分析指出，彰化縣有1032家診所，31家醫院，其中彰基是唯一的「醫學中心」等級，有如台大醫院、台北榮總、長庚醫院。周志中醫師解釋，換句話說，醫學中心除了肩負研究、教學訓練、精密診斷、高度醫療及急重症病患的治療照護等功能，也兼負輔導、協助區域內其他醫療機構的責任。
就診時仍須部分負擔 提倡醫療資源重要性
至於在醫療費用上，依據衛福部中央健康保險署部分負擔及免部分負擔說明，前往診所或醫院就診，除了全民健保支付的醫療費用之外，自己也要負擔一小部分的費用，也就是「部分負擔」，以提醒國人醫療資源的重要性。周志中醫師說明，為落實政府政策，院內2019年癌症收案數達到5,346人，新診斷收治癌症個案數全國排名第六。
彰基醫療體系採橫向聯繫 迅速啟動急重難症搶救機制
此外，彰基與彰化縣消防局共同研究成果，也躍登歐洲知名國際急救權威期刊「復甦」，且彰化基督教醫院醫療團隊發表的台灣本土傳染的SARS-CoV-2病例論文也刊登於《新英格蘭醫學雜誌》，不僅是第一篇台灣新冠病毒家庭群聚個案論文，也向全世界做第一手防疫報告。周志中醫師強調，彰基醫療體系醫院採橫向聯繫通暢，能迅速啟動急診急重難症搶救機制，可望在黃金搶救時間助急重難症病患一把。
資料來源：健康醫療網 搞不清醫療分級？ 彰基一次說清楚
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