陳柏惟自認不曾攻擊顏家　「一直視為地方最大意見領袖」

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陳柏惟透露，立委當選隔天為免刺激顏家，他選擇騎腳踏車謝票。「做這些決定，承受很多支持者的不理解，難道不是為了體諒他們、尊重他們嗎？」他理解在台灣的歷史洪流裡，地方派系有存在之必要，派系過去與國民黨專制政權合作過程中，也為台灣人爭取到福利，但他認為顏寬恒其實可以走自己的路：「在民主政治之後，他沒理由一定要在國民黨，他爸爸也不在國民黨。」
陳柏惟自認不曾攻擊顏家和顏寬恒，他說：「我唯一調侃過顏寬恒的，是說讓他落選、還他自由，而他選後的表現，無論參加節目、減肥發雞排，難道不像年輕人期待的另外一種政治人物形態嗎？但他仍選擇跳進這個戰場，鋪天蓋地投入資源，站在高牆那一邊欺負我們。」
陳柏惟越講越氣，舉例說：「罷免案剛發生時。他跟媒體講的第一件事，就是我都沒在地方服務。隔天在立法院遇到，我問：『我們都有在地方見面，你為什麼說沒有看到我？為什麼要說謊？』他當時也回：『對啦！都有看到了。』」
陳柏惟自嘲罷免演變到現在，是「一個三Q各自表述」。有人覺得他張牙舞爪、有人說他體貼溫柔；有人覺得他廢弛政事，又有人說他努力過頭，「這難道不是撕裂社會嗎？」
基進黨主席陳奕齊認為，國民黨主席朱立倫才是撕裂社會的元凶。陳奕齊在苦行程中，看到很多媽媽和阿嬤衝出來，心疼的抱著陳柏惟，指朱立倫掃街時抹黑年輕人「主席不是這樣做的」。
陳奕齊批朱立倫：「作為台灣最大在野黨的主席，應該關心的是國家安全、台海情勢，傾全黨之力攻擊最小政黨唯一的一席立委，真的有一點失格，他來這邊動員，造成中二選區的撕裂。這種社會關係的裂解，在罷免投票後亟需被縫合。」