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智能肌力訓練臨床場域　智慧復健找回關節好「膝」力

▲高醫舉行「臨床場域建置」揭牌典禮，這也是國內首創為骨科手術患者之智能肌力訓練，而建置的臨床場域。（圖／記者陳美嘉攝，2021.10.21）
▲高醫舉行「臨床場域建置」揭牌典禮，這也是國內首創為骨科手術患者之智能肌力訓練，而建置的臨床場域。（圖／記者陳美嘉攝，2021.10.21）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-10-22 14:24:01

新冠肺炎疫情期間，很多人對上醫院卻步，但有些關節損傷病人卻不得不就醫。為了讓患者在無法回診的情況下，仍然可以輕鬆地學習肌力與關節復能，高醫骨科團隊、經濟部工業局與金屬中心攜手，針對骨科關節病人進行「智慧復健」研究，21日在高醫舉行「臨床場域建置」揭牌典禮，這也是國內首創為骨科手術患者之智能肌力訓練，而建置的臨床場域。

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高醫副院長林志隆表示，醫療及科技業跨領域應用是智慧醫療發展的重要歷程，透過醫療專業及科技資訊運算的結合，提供快速、系統化數據，有助於病患更有效率的恢復，期許未來高醫骨科經驗能平行推展到各醫療院所。

▲高醫骨科部透過機器人感知技術可評估病患肢體關節活動角度與動作能力，主動偵測病患肢體力量。（圖／記者陳美嘉攝，2021.10.21）
▲高醫骨科部透過機器人感知技術可評估病患肢體關節活動角度與動作能力，主動偵測病患肢體力量。（圖／記者陳美嘉攝，2021.10.21）
高醫骨科部主任黃炫迪醫師表示，骨科部於今年10月起，開始導入智能關節活動與肌力訓練方案，目標首重在下肢疾患的關節角度訓練與肌力復能，透過機器人感知技術可評估病患肢體關節活動角度與動作能力，主動偵測病患肢體力量，並輔以機器協助引導反饋式供力，病患可透過平板APP軟體及時了解自己的狀態，也可以輕鬆地學習肌力與關節復能。

此計畫主持人、高醫醫務祕書黃鵬如醫師指出，目前健保給付手術患者，術後只能採取被動式的關節活動訓練器與徒手運動復健，高醫骨科部未來將提供主動式運動復健與高效率的復能計劃，參與訓練計劃的病患包含關節疾患、運動傷害等。未來透過電腦軟體的開發，會將適應症運用於手術前或未達需手術病患的復能計畫。

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