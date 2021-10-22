智能肌力訓練臨床場域　智慧復健找回關節好「膝」力

新冠肺炎疫情期間，很多人對上醫院卻步，但有些關節損傷病人卻不得不就醫。為了讓患者在無法回診的情況下，仍然可以輕鬆地學習肌力與關節復能，高醫骨科團隊、經濟部工業局與金屬中心攜手，針對骨科關節病人進行「智慧復健」研究，21日在高醫舉行「臨床場域建置」揭牌典禮，這也是國內首創為骨科手術患者之智能肌力訓練，而建置的臨床場域。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-10-22 14:24:01
高醫副院長林志隆表示，醫療及科技業跨領域應用是智慧醫療發展的重要歷程，透過醫療專業及科技資訊運算的結合，提供快速、系統化數據，有助於病患更有效率的恢復，期許未來高醫骨科經驗能平行推展到各醫療院所。
高醫骨科部主任黃炫迪醫師表示，骨科部於今年10月起，開始導入智能關節活動與肌力訓練方案，目標首重在下肢疾患的關節角度訓練與肌力復能，透過機器人感知技術可評估病患肢體關節活動角度與動作能力，主動偵測病患肢體力量，並輔以機器協助引導反饋式供力，病患可透過平板APP軟體及時了解自己的狀態，也可以輕鬆地學習肌力與關節復能。
此計畫主持人、高醫醫務祕書黃鵬如醫師指出，目前健保給付手術患者，術後只能採取被動式的關節活動訓練器與徒手運動復健，高醫骨科部未來將提供主動式運動復健與高效率的復能計劃，參與訓練計劃的病患包含關節疾患、運動傷害等。未來透過電腦軟體的開發，會將適應症運用於手術前或未達需手術病患的復能計畫。