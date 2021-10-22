秋冬是腦血管疾病好發季節！腦中風8大危險因子必看！

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三高控制不佳腦中風增1.7倍！呼籲民眾積極改善危險因子
根據國健署2017至2020年國民營養健康狀況變遷調查資料，18歲以上國人三高盛行率，每4人有1人為高血壓（26.76％）、每4人有1人為高血脂（25.6%）、每10人有1人為高血糖（11.05％）。根據臺灣地區三高追蹤調查分析計畫結果顯示，2002至2017年有三高的民眾發生腦中風的機率是正常人的1.4倍至1.7倍。國外研究顯示，有三高且合併不健康生活行為族群，罹患腦中風的風險倍增，其中有高血壓且同時有吸菸習慣，腦中風機率高達一般人的6倍！台灣腦中風學會李俊泰理事長指出，國人中風後失能所需照顧費用一年恐超過100萬元，對家庭經濟是一大負擔，呼籲民眾應積極改善危險因子預防腦中風發生。
腦中風評估口訣「微笑、舉手、說你好」 避免錯失黃金治療期
秋冬日夜溫差漸大，容易促發腦血管疾病急性發作，為了讓民眾更容易理解腦中風症狀辨識方法，國健署與台灣腦中風學會合作推出「微笑、舉手、說你好」衛教素材，當無法輕易完成任何1項動作時應盡快就醫，提供在國健署健康九九網站(https://health99.hpa.gov.tw)供民眾搜尋取得。
一名教授雖然沒有三高或吸菸習慣，但有心律不整、家族中風病史，因忙於工作缺乏運動且忽略定期回診，某天演講時突然發現左臉歪斜、說話不清，症狀發生不到1分鐘就恢復正常，但有位觀眾擔心是腦中風症狀，立即撥打119緊急送醫。經診斷確認為右側中大腦動脈阻塞，造成急性缺血性腦梗塞中風，治療出院後也持續追蹤，4年來不曾再發生中風情形。
台灣腦中風學會周中興秘書長說明，成功救治腦中風的關鍵在於「及早辨識出腦中風症狀」，切勿因症狀緩解而輕忽嚴重性。台灣腦中風病友協會林永煬理事長提醒民眾，防疫期間勿因擔心疫情不敢就醫，當發現腦中風徵兆時，應由專業救護人員提供緊急送醫，避免錯失黃金治療期。
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