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2/3憂鬱症憂友曾想過輕生　郭婞淳攜手7名人「點亮微光」

2/3憂鬱症憂友曾想過輕生　郭婞淳攜手7名人「點亮微光」
2/3憂鬱症憂友曾想過輕生　郭婞淳攜手7名人「點亮微光」

健康醫療網

2021-10-22 14:31:00

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】根據衛福部統計，逾150萬人正在服用抗憂鬱藥物，推測台灣每15個人就會有1人罹患憂鬱症， WHO更將其列為需要重視的三大疾病之一。社團法人臺灣憂鬱症防治協會理事長張家銘醫師表示，憂鬱症是個持續嚴重情緒疾病，若是身邊的親友能正確地接住這些求救訊號，或許就能避免一場遺憾。憂鬱症需要治療，也需要周遭人與親友的理解與支持。協會特別邀請郭婞淳、阿滴、歐陽靖等7位名人共同錄製一句話送給憂友們，呼籲大眾重視憂鬱症，一起「陪伴、支持」憂友在疾病的黑暗中一起點亮微光。

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憂鬱症已成人類失能第一名　合併自殺傾向不可不慎

現代人生活壓力龐大，疫情波動更使人心惶惶，生活型態快速轉變，壓力無法紓解，導致精神相關疾病。WHO研究指出，2020年造成人類失能前十名的疾病當中，第一名就是憂鬱症，超越心血管疾病與愛滋病。憂鬱症不僅導致生產力下降、部分憂友會出現自殺傾向，根據統計約15%憂鬱症憂友死於自殺，比例不容小覷。

張家銘理事長指出，憂鬱症其實分類複雜，例如產後憂鬱症、重度憂鬱症等不同類別，背後也有複雜的致病成因。其中憂鬱症合併自殺傾向的憂友會不斷地思考或談論死亡、甚至嘗試自殘或結束生命。

救命關鍵第一步：鼓勵憂友尋求專業幫助

過去關於自殺死亡的心理解剖研究發現，90%的自殺死亡者生前都可能已經有憂鬱症。但近年台灣全國自殺防治中心分析發現，自殺死亡者生前一年真正被診斷重度憂鬱症與輕度憂鬱症的比例，分別只有14.5%及20.5%。

張家銘理事長指出憂鬱症的診斷不足，也顯示社會對於憂鬱症與自殺風險的診斷評估能力仍待提升。大部分的自殺行為前都有徵兆可循，若大眾能認識並讀懂求救訊號，適時轉介、陪伴尋求專業協助，將有極大機會挽救生命。

一句話轉變生命　郭婞淳、阿滴等多位名人攜手共同點亮微光

張家銘理事長表示，關鍵的一句話有時就能改變憂友的生命，讓憂友感受支持的力量，有助提升治療意願、重返健康。因此，台灣憂鬱症防治協會在心理健康月期間，邀請7位藝人與名人—郭婞淳、阿滴、歐陽靖、譚艾珍、張庭瑚、蒼藍鴿、黃偉晉，以自身經驗分享給憂友一句話。憂鬱症防治協會理事長張家銘醫師首先喊出「不堅強也沒關係！It’s OK to not be OK.」支持憂友，名人們也紛紛透過簡短的「一句話」希望帶給憂友們陪伴、支持與力量，一起突破生命歷程的黑暗時光。



資料來源：健康醫療網 2/3憂鬱症憂友曾想過輕生　郭婞淳攜手7名人「點亮微光」

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