康貝特、PowerBOMB創新演繹青春熱血 融入新潮世代
平日工作加班晚睡、假日放鬆追劇熬夜，現代人多元的生活型態，一不小心就陷入了精神不濟的惡性循環，在調整好作息之前，多少都會藉由許多方式來提神，而「提神飲料」就是其中之一， 葡萄王康貝特系列近年來也重新詮釋提神飲概念，舉凡男星楊一展、金鐘影帝吳慷仁、金曲歌王Leo王與春艷組成的《夜貓組》等新世代元素都是代言人，用不同視角演繹如今人們的生活型態。 今(2021)年康貝特和PowerBOMB再度突破界限， 推出跨世代動漫《七龍珠Z》聯名系列，讓提神與熱血同時顛覆你我的新觀感。
生活中心/綜合報導
2021-10-25 14:00:00｜2021-10-25 14:28:26
10幾年前，勞工夜貓族多為計程車司機、工人等族群，當時康貝特便以「喝了再上」廣告成功引起共鳴，但隨著時代演進，科技進步帶動下，許多人生活、工作重疊，以及斜槓族正夯，提神飲料已不再只是勞動階級的命定補給品，更是普遍人都需要的日常調劑。而在提神飲料市場佔有一席之地的葡萄王康貝特系列，7年前便邀請楊一展以「有能量 精彩每一刻」為主軸，不管在約會還是辦公室，擁有好精神都能為自己帶來各種情境加分。去年(2020)更有金鐘影帝吳慷仁化身辦公室大力士，單手舉起數個箱子，成為全場焦點。
康貝特開始從傳統提神飲料，重新定位年輕人可接受的「能量飲料」，後來也推出新品「PowerBOMB爆能能量飲料」，鮮明撞色的罐裝設計更加貼近年輕人喜好。為了再與時下接軌，去年邀請了金曲歌王Leo王與春艷組成的《夜貓組》代言，創作出朗朗上口的專屬音樂，以及攜手Podcast《台通》、《百靈果》暢聊產品，還有黃大謙改編歌曲、阿翰演繹飲用時機等融入當下新潮世代。
葡萄王與時俱進，不斷讓人耳目一新，今(2021)年旗下康貝特和PowerBOMB再度突破界限除了與年度最強職人劇《火神的眼淚》合作，將力量和能量的概念與消防員日常結合，揪大家一起收看優質好劇，補充能量，現在更推出跨世代熱血動漫《七龍珠Z》聯名系列，每一瓶都有超夯人氣角色，極具收藏價值之外，只要購買系列品項，就能在官方LINE帳號(葡萄王好康GO)，透過互動遊戲以及登錄發票(電子、載具、傳統)，就有機會透過「週週抽」、「Apple能量補給大禮包」、「PowerBOMB限定獎」抽獎4重奏，抱回最MacBook Pro+Airpods Max、iPhone 13、Switch等豐富大獎。
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