COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

藍妹趴地使出誘人絕招　81歲盛竹如瞬間「心律不整」

▲藍妹（左）使出誘人絕招，盛竹如（右）瞬間心律不整。（圖／民視提供）
▲藍妹（左）使出誘人絕招，盛竹如（右）瞬間心律不整。（圖／民視提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-10-23 08:30:00

節目《明星許願池》由孫協志、王仁甫攜手主持，本周特別邀請籃籃、巫苡萱、陳伊、曾甜、藍妹和固定班底夏宇童、Amanda、薔薔，一起參加一起「尬電女王爭霸賽」，搶奪尬電女王冠軍寶座。值得注意的是，有「屁屁教主」封號的藍妹趴地秀出火辣絕技，讓全台第一主播、81歲的盛竹如心跳瞬間飆高，而盛竹如也露出滿意的表情笑說：「今天是我今年最值得的一天。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
籃籃主動跳到盛竹如面前，在他耳旁吹起花瓣，這時心跳測量機立刻顯示盛竹如的心跳飆高，不過當表演結束後，籃籃坦言剛剛好像有不小心踩到盛竹如的腳，讓孫協志恍然大悟地說：「原來剛剛的心跳加速，是因為被籃籃嚇到。」另外，藍妹專業舞技也讓盛竹如「目瞪口呆」，只見她在趴在地下抖動「屁股蛋」，這時盛竹如的即時心跳還被判定「心律不整」，讓眾人笑歪。

▲藍妹在節目上展現專業舞技。（圖／民視提供）
▲藍妹在節目上展現專業舞技。（圖／民視提供）
號稱什麼都不怕的薔薔，沒想到她的罩門竟是跳舞，除了在錄影空檔抓緊時間練習，就連已經開錄了，滿腦子都還是等一下要表演的舞步。好不容易在藍妹跳完超火辣的Twerk之後，薔薔超有自信的表示自己也是個大屁股，跳起Twerk應該是有模有樣，說完便站起來抖動身體，沒想到孫協志這時候脫口而出:「妳還是好好擔心等一下的表演吧。」此話一出，讓薔薔瞬間腿軟倒坐在地上，擔心又緊張的表示：「我真的快吐了！」此外，「廟會女神」曾甜也以一席紅色舞衣全場驚豔，性感的表情與身材，也讓評審盛竹如看傻了眼。

▲曾甜（中）以一席紅色舞衣全場驚豔。（圖／民視提供）
▲曾甜（中）以一席紅色舞衣全場驚豔。（圖／民視提供）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀