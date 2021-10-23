藍妹趴地使出誘人絕招 81歲盛竹如瞬間「心律不整」
節目《明星許願池》由孫協志、王仁甫攜手主持，本周特別邀請籃籃、巫苡萱、陳伊、曾甜、藍妹和固定班底夏宇童、Amanda、薔薔，一起參加一起「尬電女王爭霸賽」，搶奪尬電女王冠軍寶座。值得注意的是，有「屁屁教主」封號的藍妹趴地秀出火辣絕技，讓全台第一主播、81歲的盛竹如心跳瞬間飆高，而盛竹如也露出滿意的表情笑說：「今天是我今年最值得的一天。」
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-23 08:30:00
籃籃主動跳到盛竹如面前，在他耳旁吹起花瓣，這時心跳測量機立刻顯示盛竹如的心跳飆高，不過當表演結束後，籃籃坦言剛剛好像有不小心踩到盛竹如的腳，讓孫協志恍然大悟地說：「原來剛剛的心跳加速，是因為被籃籃嚇到。」另外，藍妹專業舞技也讓盛竹如「目瞪口呆」，只見她在趴在地下抖動「屁股蛋」，這時盛竹如的即時心跳還被判定「心律不整」，讓眾人笑歪。
號稱什麼都不怕的薔薔，沒想到她的罩門竟是跳舞，除了在錄影空檔抓緊時間練習，就連已經開錄了，滿腦子都還是等一下要表演的舞步。好不容易在藍妹跳完超火辣的Twerk之後，薔薔超有自信的表示自己也是個大屁股，跳起Twerk應該是有模有樣，說完便站起來抖動身體，沒想到孫協志這時候脫口而出:「妳還是好好擔心等一下的表演吧。」此話一出，讓薔薔瞬間腿軟倒坐在地上，擔心又緊張的表示：「我真的快吐了！」此外，「廟會女神」曾甜也以一席紅色舞衣全場驚豔，性感的表情與身材，也讓評審盛竹如看傻了眼。