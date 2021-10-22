罷免倒數1天！陳柏惟前老闆「1句話」表態力挺

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宋欣穎回憶共事過程，她說，陳柏惟曾經被動畫師氣到發抖，半夜打電話跟我商量數小時，也曾因為某些問題，「兩人沒有交集而對彼此大小聲，這位弟弟曾被我嚴厲斥責後，超大欉的一個人居然眼淚狂掉奔出辦公室。」宋欣穎也說，《幸福路上》能在釜山影展世界首映，之後可以橫掃世界獎項的風光事蹟，都是因為有陳柏惟的協助。
宋欣穎指出，在製作《幸福路上》時，自己知道這一切有多難做，不只一次告訴陳柏惟他可以像其他人一樣選擇離開回高雄去，況且來台北前，陳柏惟剛揹了貸款在高雄買房子，心愛的未婚妻也在高雄，自己覺得他沒有必要為了一部電影全部撩下去。
宋欣穎說，陳柏惟並沒有離開戰場，他選擇帶著製片組的三個年輕人努力撐下去，她也提到，自己在2017年夏天動刀住院，自己重回戰場時，整個劇組在陳柏惟的「傾全力想方設法用力嚕」底下完成了幾乎全部的動畫進度，少了陳柏惟和他的製片組的努力，當年生了重病的我，絕對無法走進調光室跟混音室，也無法完成拷貝送進釜山的戲院。
宋欣穎提到，當電影完成後，陳柏惟說他決定從政，而且要投身的是一個看起來跟他本人一樣，沒什麼政治資源與靠山的小黨，自己的第一反應是哈哈大笑：「腦袋撞到才從政吧？」但陳柏惟反擊說，「妳也是腦袋撞到才選擇做動畫吧？」我啞口。
宋欣穎認為，人們會做出瘋狂的選擇，都是因為有些夢想，有夢想的人想要撼動這宛如一灘死水的現狀，但地方選舉，看的不是夢想也不是理念，而是地方勢力與靠山，但是陳柏惟真的打敗了看來不可能撼動的對手！誰想得到？
宋欣穎表示，衷心地希望一個只有毅力有創意，沒有任何背景靠山的年輕瘋狂夢想家，可以繼續待在立法院，「因為他真的撼動了看似無法動搖的一灘死水。」