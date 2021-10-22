屏東購神秘大禮驚艷開箱抽豪宅　在地消費人人有機會

「屏東購好禮振興加碼活動」正式啟動後，兩週就產生 75,000 筆抽獎序號，登錄金額更是破億元，為加大經濟復甦力道，屏東縣長潘孟安今（ 22 日）再公布加碼大獎，是位於屏東市演藝廳後方全新二房輕豪宅，超值好禮讓縣長看了直呼：「好想中獎！」，他呼籲，全國民眾踴躍來屏東消費參加活動，每週五持續開抽，就有機會把汽車、豪宅帶回家。

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▲「屏東購好禮振興加碼活動」抽獎，屏東縣長潘孟安再公布加碼大獎，是位於屏東市演藝廳後方全新二房輕豪宅。（圖／屏東縣政府提供, 2021.10.22）

「屏東誠意就是多一度！」潘孟安表示，感謝屏東縣不動產商業同業公會及中洲建設聯合提供兩房、演藝廳近學區、生活機能便利的種子學全新輕豪宅一戶，作為壓軸抽獎的神秘大禮。

他說，即日起到明年 4 月 30 日 止在屏東消費，憑五倍券紙本消費滿 200 元，或數位五倍券及一般消費滿 500 元，將發票號碼和相關資料登錄到屏東購網站上，每一筆消費產生一組抽獎序號，每組序號將在抽獎系統不斷參加，直到被抽出或活動截止，越早參加越多機會，消費越多機會就越高。

今日又加上好宅大禮，只要來屏東消費就有機會成為好宅主人，歡迎全台朋友一起來屏東買好買滿，將好禮帶回家。