屏東購神秘大禮驚艷開箱抽豪宅　在地消費人人有機會

「屏東購好禮振興加碼活動」正式啟動後，兩週就產生75,000筆抽獎序號，登錄金額更是破億元，為加大經濟復甦力道，屏東縣長潘孟安今（22日）再公布加碼大獎，是位於屏東市演藝廳後方全新二房輕豪宅，超值好禮讓縣長看了直呼：「好想中獎！」，他呼籲，全國民眾踴躍來屏東消費參加活動，每週五持續開抽，就有機會把汽車、豪宅帶回家。
記者黃正忠／屏東報導
2021-10-22 18:51:29
「屏東誠意就是多一度！」潘孟安表示，感謝屏東縣不動產商業同業公會及中洲建設聯合提供兩房、演藝廳近學區、生活機能便利的種子學全新輕豪宅一戶，作為壓軸抽獎的神秘大禮。
他說，即日起到明年4月30日止在屏東消費，憑五倍券紙本消費滿200元，或數位五倍券及一般消費滿500元，將發票號碼和相關資料登錄到屏東購網站上，每一筆消費產生一組抽獎序號，每組序號將在抽獎系統不斷參加，直到被抽出或活動截止，越早參加越多機會，消費越多機會就越高。
今日又加上好宅大禮，只要來屏東消費就有機會成為好宅主人，歡迎全台朋友一起來屏東買好買滿，將好禮帶回家。
屏東縣政府表示，屏東購好禮獎項相當豐富，除了提供令人期待的全新好宅，週週抽iphone13和Gogoro電動機車、雙月抽休旅車、年節再加碼抽黃金等多項大獎，上周五已經抽出6位幸運兒，也陸續前來領獎。想要感受抽獎即時刺激和線上共同集氣氛圍，歡迎每週五下午四點準時鎖定屏東縣政府Youtube 官方頻道。