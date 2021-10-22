人氣快閃店、百年精品助攻週慶 咒術迴戰、哈利波特登場
百貨週年慶除了千送百、滿額好康回饋等優惠，業者也祭出超人氣快閃店搶商機。夢時代即日起進入第二波衝刺，集結TSUM TSUM、咒術迴戰、哈利波特三大人氣快閃店，粉絲們可一次購足喜愛角色的周邊商品；義享時尚廣場有「萬寶龍直營概念店」正式進駐，五大設計亮點方便消費者透過近距離的接觸，實際感受百年精品獨一無二的質感與品味。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-10-22 16:21:41｜2021-10-22 16:23:37
高雄夢時代週年慶開紅盤，第一波在集團資源、振興五倍券及高雄券的挹注下，帶動整體業績成長3成，並收獲突破2億元紙本振興券，其中又以美妝保養、3C家電及居家用品等業種表現較為亮眼。即日起除了推出滿額好康回饋外，還集結TSUM TSUM、咒術迴戰、哈利波特三大人氣快閃店。此外，於10月23、24日將擴大舉辦粉紅瑜珈派對，再度打造高雄最粉運動盛會。
「迪士尼TSUMTSUM裝可愛2期間限定店」廣受喜愛的粒粒公仔，這次有12生肖變裝萌登場。此外，還推出實用度、可愛度破表的大抱枕，共有4款裝可愛糖果袋抱枕、21款軟糖玩偶。2021年人氣爆棚的最強動漫「咒術迴戰」即日起至11月15日止，在統一時代百貨高雄店登場，集結300款日本空運和台灣限定的週邊商品，並推出三款專屬限量福袋。現場不僅設置高度超過兩公尺的特級咒物「獄門疆」造型巨大扭蛋機，還獻上全台首發的官方飲料站。
風靡全球的經典電影「哈利波特」在今年上映滿20週年。夢時代7樓即日起至11月9日首度推出「哈利波特-霍格華茲返校季快閃店」以四大學院的代表元素為靈感，結合流行與實穿性，推出豐富多樣化的男女服飾、配件等。此外，還加碼推出「哈利波特雷根糖系列」，以白粉色系帶出可愛氛圍。
廣受消費者喜愛的歐洲百年精品萬寶龍(MONTBLANC)正式進駐「義享時尚廣場」在佔地40坪的全新萬寶龍直營概念店中，採用2.0版體驗式開放設計，墨水牆、限量筆款展示區、智能科技區、個性化皮件區、禮品區，五大設計亮點讓消費者能夠透過近距離的接觸，品味精湛歐洲工藝與雋永設計。即日起至10月28日，凡持萬寶龍書寫工具回櫃，即可享有免費刻字服務。